West Red Lake: Wiederbelebung einer Goldmine im Wert von 1 Milliarde USD durch Frank Giustra & Sprott Resource Lending!

Anzeige / Werbung

Wir sind heute zurück, um Ihnen eine der unserer Meinung nach am meisten unterbewerteten Goldaktien des Jahres 2024 vorzustellen: West Red Lake (WKN: A3DXMA).

Liebe Investoren,

wir freuen uns, Ihnen heute eine der am meisten unterbewerteten GOLD-AKTIEN des Jahres 2024 vorstellen zu können: West Red Lake (WKN: A3DXMA). Investieren Sie Seite an Seite mit dem Bergbau-Milliardär Frank Giustra in eine seiner TOP-Gold-Positionen!

Im Herzen des legendären Red Lake Distrikts in Kanada wird eine Goldminen-Story still und leise wiedergeboren, die das Interesse von versierten Anlegern und Branchenveteranen wecken sollte.

West Red Lake Gold Mines (TSX.V: WRLG; ISIN: CA95556L1013 WKN: A3DXMA SYM: UJ0) treibt eine bedeutende Wiederbelebung voran, die sich auf die Madsen Goldmine konzentriert, die noch vor wenigen Jahren über eine Milliarde USD wert war. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, einen der legendären Goldschätze Kanadas wieder zu alter Größe zu führen und dabei erhebliches Potenzial für frühe Investoren freizusetzen.

West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) hat 2023 die historische Madsen-Goldmine übernommen und ebnet den Weg für eine der spannendsten Goldgeschichten des Jahrzehnts.

Diese Mine hat in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold aus hochgradiger Mineralisierung gefördert und gehört zu den bedeutendsten Minen im 30-Millionen-Unzen-haltigen Hochgrad-Goldlager Red Lake. Nun ist West Red Lake Gold bereit, diesem kanadischen Schatz neues Leben einzuhauchen.

Die Infrastruktur der Madsen-Mine von West Red Lake: Ein Startvorteil von 350 Millionen USD!

Der Erwerb der Madsen-Goldmine durch West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) im Juni 2023 war ein strategischer Coup. WRLG übernahm die Madsen-Mine aus der Insolvenz und sicherte sich damit eine Anlage, deren Potenzial weit über den Misserfolg des vorherigen Eigentümers hinausgeht. Die Mine ist mit einer Infrastruktur im Wert von über 350 Millionen USD ausgestattet, darunter zwei Untertageportale, ein 1.275 Meter tiefer Schacht und eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 800 Tonnen pro Tag (erweiterbar auf 1.500 Tonnen pro Tag mit moderaten Investitionen).

Diese bestehende Infrastruktur wäre heute aufgrund der inflationsgetriebenen Kosten und der Genehmigungszeiten, die Jahre in Anspruch nehmen könnten, weit teurer zu ersetzen, was West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) einen erheblichen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern verschafft, die aktuell Minen bauen. Darüber hinaus bietet die Lage der Mine ganzjährigen Zugang, eine nahegelegene qualifizierte Belegschaft und eine Anbindung an das Stromnetz der Provinz, was sie zu einem idealen Kandidaten für eine schnelle Wiederaufnahme der Goldproduktion macht.

West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) hat zudem beträchtliche Unterstützung von institutionellen Investoren erhalten und seit dem Erwerb der Madsen-Mine über 100 Millionen USD eingeworben. Das Unternehmen wird derzeit von drei der führenden Investmentbanken im Bergbau - Raymond James, Cantor Fitzgerald und Redcloud Securities - abgedeckt.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Analyse von Raymond James, die ein Kaufziel von 1,40 USD pro Aktie angibt - ein 100% Premium im Vergleich zum aktuellen Kurs.

High-Grade-Potenzial: Das immense Potenzial der Madsen-Mine von West Red Lake (WKN: A3DXMA SYM: UJ0)

"Unser Ziel ist es, die Madsen-Mine wieder in Betrieb zu nehmen, während wir weiterhin hochgradige Ressourcen in einem der reichsten Goldbezirke Kanadas aufbauen. Jedes große Bergbauunternehmen beginnt mit einer guten Mine." - sagt Milliardär Frank Giustra, ein bedeutender Aktionär von West Red Lake Gold.

Und was für ein Bergbaubetrieb das ist… Das Madsen-Projekt bietet 5 entscheidende Faktoren, von denen jeder Bergbau-Investor träumt:

1,7 Millionen Unzen Gold bei 7,4 g/t (angezeigte Ressourcen) 0,4 Millionen Unzen Gold bei 6,3 g/t (abgeleitete Ressourcen) Über 350 Millionen USD Infrastruktur Eine neue 800+ Tonnen pro Tag Mühle, erweiterbar auf 1.500 Tonnen pro Tag Umfangreiche unterirdische Entwicklung, einschließlich eines 1.275 Meter tiefen Schachts

Das Mining-Dream-Team von West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA)

Doch es geht nicht nur um die Anlage - es geht um das Team dahinter.

West Red Lake Gold wird von erfahrenen Bergbauexperten geleitet, die eine nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau und Betrieb erfolgreicher Minen vorweisen können. Präsident und CEO Shane Williams bringt über 20 Jahre Erfahrung mit, darunter erfolgreiche Stationen bei Eldorado Gold (NYSE: EGO; Marktkapitalisierung 3,7 Milliarden USD) und Skeena Resources (NYSE: SKE; Marktkapitalisierung 1,2 Milliarden CAD).

Besonders hervorheben möchten wir auch, dass das Unternehmen mit Anthony "Tony" Makuch einen prominenten Minenbauer als Direktor gewonnen hat. Tony hat mehrere Minen aufgebaut und war CEO von Kirkland Lake Gold, wo er die Transformation des Unternehmens leitete. Die jährliche Goldproduktion stieg von 315.000 Unzen auf über 1.400.000 Unzen, begleitet von führender betrieblicher Leistung und bedeutendem Explorationserfolg, was letztendlich in der Fusion von Kirkland mit Agnico Eagle Mines im Jahr 2022 gipfelte - einer der größten Transaktionen in der BERGBAUGESCHICHTE… einem 22-Milliarden-Dollar-Mega-Merger!

Das Team beeindruckt durch seine Tiefe an Erfahrung. Die Führung von WRLG versteht die Komplexität des Bergbaus in einer anspruchsvollen geologischen Umgebung und nutzt dieses Fachwissen, um das volle Potenzial der Madsen-Mine auszuschöpfen. Unterstützt von einem starken Aufsichtsrat und gestützt von großen Investoren wie Frank Giustra und Sprott Resource Lending Corp. ist WRLG einzigartig positioniert, um die Chancen, die sich durch die Madsen-Goldmine bieten, zu nutzen.

Strategische Prioritäten:

Durchführung umfangreicher Infill-Bohrungen zur Erhöhung der Ressourcensicherheit Implementierung präziser geologischer Modellierungen Entwicklung kritischer Infrastruktur, einschließlich eines neuen Verbindungsstollens Testabbau zur Risikominimierung

Mit einer Vor-Machbarkeitsstudie, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden soll, und einem Produktionsziel für die zweite Jahreshälfte 2025, bewegt sich West Red Lake Gold Mines Ltd. (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) in beeindruckendem Tempo vorwärts.

Früher Investoren-Vorteil: Warum jetzt der richtige Zeitpunkt für West Red Lake (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) ist

Aber hier kommt das, was uns wirklich begeistert...

Der Red Lake Distrikt ist bekannt für seine tiefen, hochgradigen Goldsysteme. Die benachbarte Red Lake Mine verzeichnete nach einer hochgradigen Entdeckung einen Produktionsanstieg von 53.876 Unzen im Jahr 1995 auf 552.000 Unzen im Jahr 2004. Könnte Madsen kurz vor einem ähnlichen Durchbruch stehen?

Mit einem Marktwert von 194,37 Millionen CAD (Stand: 21. August 2024) liegt West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) bei einem Bruchteil der über 1 Milliarde USD, die die Madsen-Anlage einst erreichte. Angesichts der nahezu historischen Höchststände beim Goldpreis und des Potenzials für erhebliches Ressourcenzuwachs, bietet WRLG eine attraktive Gelegenheit für Investoren, die nach einem Hebel auf Gold suchen.

Die Geschichte von West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) steht erst am Anfang. Während das Unternehmen sich auf die Produktion zubewegt und weiterhin das volle Potenzial der Madsen-Mine erkundet, haben Investoren eine einzigartige Gelegenheit, Teil eines möglichen neuen kanadischen Goldrausches zu werden.

Verpassen Sie nicht, was eine der spannendsten Goldgeschichten unserer Zeit werden könnte. West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) ist ein Name, den jeder ernsthafte Goldinvestor genau im Auge behalten sollte.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens - West Red Lake Gold Mines.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN. DIE FOLGENDEN HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE MÜSSEN GELESEN UND VERSTANDEN WERDEN UND SIE MÜSSEN DEN ENTHALTENEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ZUSTIMMEN, BEVOR SIE UNSERE ARTIKEL LESEN.

Wir beschäftigen uns mit Werbung und Verkaufsförderung für Unternehmen. Alle von uns veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sollten nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ausgelegt werden. Weder die dargelegten Informationen noch die darin enthaltenen Aussagen, Meinungsäußerungen oder sonstigen Inhalte stellen direkt oder indirekt eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Weder der Eigentümer von Machai Capital Inc. noch eines seiner Mitglieder, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer oder Mitarbeiter sind lizenzierte BrokerDealer, Kontovertreter, Market Maker, Investmentbanker, Anlageberater, Analysten oder Underwriter. Die Anlage in Wertpapiere, einschließlich der Wertpapiere von Unternehmen, die auf dieser Website vorgestellt oder besprochen werden, ist für Personen gedacht, die ein hohes Risiko eingehen. Zuschauer sollten immer einen lizenzierten Wertpapierprofi konsultieren, bevor sie Wertpapiere eines Unternehmens kaufen oder verkaufen, das auf Machai Capital Inc. vorgestellt oder besprochen wird. Aufgrund des spekulativen Charakters der vorgestellten Unternehmen ist es möglich, dass die gesamte Investition eines Zuschauers verloren geht oder beeinträchtigt wird. Denken Sie daran, niemals in die Wertpapiere eines auf dieser Website vorgestellten oder besprochenen Unternehmens zu investieren, es sei denn, Sie können es sich leisten, Ihre gesamte Investition zu verlieren. Darüber hinaus ist die Anlage in Wertpapiere mit geringer Marktkapitalisierung äußerst spekulativ und mit einem äußerst hohen Risiko verbunden. Machai Capital Inc. gibt keine Empfehlung ab, dass die Wertpapiere eines auf dieser Website vorgestellten oder besprochenen Unternehmens von Besuchern gekauft, verkauft oder gehalten werden sollten, die über diese Website etwas über die profilierten Unternehmen erfahren. Angenommen, West Red Lake Gold Mines Ltd. ist als "Unternehmen" definiert: Die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens als börsennotiertes Unternehmen und seine Abhängigkeit von einem Markt, der durch schnelle technologische Veränderungen gekennzeichnet ist, machen die Vorhersage zukünftiger Geschäftsergebnisse schwierig oder unmöglich. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen vierteljährlich oder jährlich ein Umsatzwachstum erzielen kann oder dass die erzielten Einnahmen gesteigert oder aufrechterhalten werden können. Darüber hinaus kann das Unternehmen seine Betriebskosten erhöhen, um höhere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu finanzieren, seine Vertriebs- und Marketingbemühungen zu steigern, Vertriebskanäle zu entwickeln, seine Kundenbetreuungskapazitäten zu erweitern und seine Verwaltungsressourcen in Erwartung künftigen Wachstums zu erweitern. In dem Maße, in dem Erhöhungen dieser Ausgaben höhere Einnahmen vorausgehen oder nicht in der Folge darauf folgen, würden sich das Geschäft, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage des Unternehmens erheblich negativ auswirken. Das Unternehmen verfügt nicht über eine Historie der Erträge und des Cashflows aus der Geschäftstätigkeit, und es kann nicht garantiert werden, dass die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens eine langfristige Marktakzeptanz erreichen oder aufrechterhalten. In dem Maße, in dem das Unternehmen in zukünftigen Perioden einen negativen Cashflow aufweist, muss das Unternehmen möglicherweise einen Teil seiner Barreserven zur Finanzierung dieses negativen Cashflows bereitstellen. Das Unternehmen ist daher zahlreichen Risiken ausgesetzt, die für Unternehmen in der Anfangsphase üblich sind, darunter Unterkapitalisierung, Liquiditätsengpässe, Einschränkungen hinsichtlich Personal, finanzieller und anderer Ressourcen sowie fehlende Einnahmen. Soweit dem Unternehmen bei der Entwicklung und Erweiterung seines Geschäfts erhebliche Kosten entstehen, kann es für das Unternehmen schwieriger werden, künftige Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen kann in Zukunft erhebliche Verluste erleiden und mit unvorhergesehenen Kosten, Schwierigkeiten, Komplikationen, Verzögerungen und anderen unbekannten Ereignissen konfrontiert werden. Dementsprechend ist das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage, die Rentabilität zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. Es gibt keine Garantie dafür, dass es dem Unternehmen gelingen wird, eine Rendite auf die Investition der Aktionäre zu erzielen, und die Erfolgswahrscheinlichkeit muss vor dem Hintergrund der frühen Geschäftsphase berücksichtigt werden. Für einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen Risiken lesen Sie bitte die fortlaufenden Offenlegungsdokumente des Unternehmens, die jeweils im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca abgelegt sind. Für einen umfassenderen Überblick über die Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft von West Red Lake Gold Mines Ltd. lesen Sie bitte die kontinuierlichen Offenlegungsdokumente von West Red Lake Gold Mines Ltd. die jeweils im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgelegt sind. BEZAHLTE WERBUNG. Bei dieser Mitteilung handelt es sich um bezahlte Werbung zwischen Machai Capital Inc. und West Red Lake Gold Mines Ltd. und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Diese Entschädigung stellt einen großen Konflikt mit unserer Fähigkeit dar, unvoreingenommen zu sein. Diese Mitteilung dient ausschließlich Unterhaltungszwecken. Investieren Sie niemals allein aufgrund unserer Kommunikation. AKTIENBESITZ. Der Eigentümer von Machai Capital Inc. kauft und verkauft möglicherweise Aktien dieses Emittenten zum eigenen Vorteil. Aus diesem Grund betonen wir, dass Sie eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchführen und den Rat Ihres Finanzberaters oder eines registrierten Broker-Händlers einholen, bevor Sie in Wertpapiere investieren. Diese Beziehung und die von uns zu erhaltende Vergütung stehen in einem großen Konflikt mit unserer Fähigkeit, unvoreingenommen zu sein. Einige Inhalte dieser Website enthalten zukunftsgerichtete Informationen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1993 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, einschließlich Aussagen über das erwartete kontinuierliche Wachstum eines Unternehmens und den Wert seiner Wertpapiere. In Übereinstimmung mit den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 wird hiermit darauf hingewiesen, dass hierin enthaltene Aussagen, die sich auf die Zukunft beziehen und alles andere als historische Informationen enthalten, Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die sich auf die tatsächlichen Geschäftsergebnisse eines Unternehmens auswirken können . Die tatsächliche Leistung eines Unternehmens kann erheblich von der Leistung abweichen, die in den auf dieser Website oder den darin enthaltenen Websites genannten zukunftsgerichteten Aussagen oder Ankündigungen beschrieben wird. Zu den zu berücksichtigenden Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören: die Größe und das Wachstum des Marktes für die Produkte des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Kapitalbedarf kurz- und langfristig zu finanzieren; Preisdruck; unvorhergesehene und/oder unerwartete Umstände bei Ereignissen; usw. sowie die Risikofaktoren und andere Faktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission dargelegt sind. Allerdings ist die Leistung eines Unternehmens in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Im Allgemeinen stammen die Informationen zu einem auf dieser Website vorgestellten oder besprochenen Unternehmen aus öffentlichen Quellen. Machai Capital gibt keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten oder besprochenen Informationen. Zuschauer sollten sich nicht ausschließlich auf die Informationen verlassen, die sie über unsere Website oder in Mitteilungen erhalten, die von unserer Website stammen. Betrachter sollten die von uns bereitgestellten Informationen zu den profilierten Unternehmen als Ausgangspunkt für weitere unabhängige Recherchen zu den porträtierten oder besprochenen Unternehmen nutzen, um dem Betrachter die Möglichkeit zu geben, sich eine eigene Meinung über die Anlage in die Wertpapiere dieser Unternehmen zu bilden. Die von den profilierten Unternehmen gemachten Sachverhaltsaussagen oder Ähnliches gelten zum angegebenen Datum und können ohne Vorankündigung geändert werden. Machai Capital Inc. ist nicht verpflichtet, die bereitgestellten Informationen zu aktualisieren. Machai Capital Inc., seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter sind nicht für Fehler und Auslassungen verantwortlich. Von Zeit zu Zeit werden bestimmte Inhalte auf dieser Website von unseren Mitarbeitern oder Dritten verfasst und veröffentlicht. Zusätzlich zu Informationen über unsere profilierten Unternehmen enthält unsere Website von Zeit zu Zeit die Symbole von Unternehmen und/oder Newsfeeds über Unternehmen, die von uns nicht profiliert werden, sondern lediglich bestimmte Aktivitäten im MicroCap- oder Penny-Stock-Bereich veranschaulichen Markt, den wir hervorheben. Zuschauer werden darauf hingewiesen, dass alle Analyseberichte und Newsfeeds ausschließlich zu Informationszwecken herausgegeben werden. Alle geäußerten Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es ist auch möglich, dass eines oder mehrere der auf dieser Website besprochenen oder profilierten Unternehmen bestimmte oder keine Aussagen auf der Website nicht genehmigt haben. Machai Capital Inc. ermutigt die Zuschauer, die auf dieser Website erhaltenen Informationen durch unabhängige Recherchen und andere professionelle Ratschläge zu ergänzen. Der Inhalt dieser Website basiert auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, deren Richtigkeit wir jedoch nicht garantieren und nicht den Anspruch erheben, eine vollständige Aussage oder Zusammenfassung der verfügbaren Daten zu sein. Websites Dritter und andere Informationen Diese Website bietet möglicherweise Hyperlinks zu Websites Dritter oder Zugriff auf Inhalte Dritter. Machai Capital Inc, seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter sind weder für Fehler und Auslassungen verantwortlich, noch kontrolliert, unterstützt oder garantiert Machai Capital Inc den Inhalt solcher Websites. Machai Capital Inc. kontrolliert, befürwortet oder garantiert den Inhalt solcher Websites nicht. Durch den Zugriff, die Anzeige oder die Nutzung der Website oder der von der Website ausgehenden Mitteilungen erklären Sie sich damit einverstanden, dass Machai Capital Inc., seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter nicht für Inhalte, zugehörige Links, Ressourcen oder damit verbundene Dienste verantwortlich sind eine Website eines Drittanbieters. Sie stimmen außerdem zu, dass Machai Capital Inc., seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter nicht für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, die mit Ihrer Nutzung von Inhalten Dritter verbunden sind. Links und Zugriff auf diese Websites werden ausschließlich zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt. Machai Capital Inc. nutzt Dritte, um Informationen an Abonnenten weiterzugeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101 Surrey

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu

Enthaltene Werte: CA0679011084,CA0084741085,US6516391066,CA68827L1013,CA95556L1013