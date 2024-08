A.H.T. Syngas: +1.614% in knapp 5 Jahren

Hier hat sich Geduld ausgezahlt: Im August 2019 stellte ich hier im Blog das Unternehmen A.H.T. Syngas Technology N.V. vor. Das Geschäftsfeld war mir da positiv aufgefallen - und als sich die Gelegenheit bot, vor Ort zu recherchieren, tat ich dies gerne.Zusammen mit einigen weiteren Lesern hatten wir damals die Möglichkeit, das Firmengelände zu besichtigen und dem Vorstand auch kritische Fragen zu stellen. Das nutzten wir.Damals - das schrieb ich im August 2019 dazu - notierte die Aktie zwischen ca. 1,30 und 1,50 Euro. Ich weise darauf hin, dass ich kaufte, weil mich Unternehmen und Management und Bewertung der Aktie überzeugt hatten.Was folgte, war ein gewaltiger Kursanstieg.Gegenüber den damaligen 1,30 bis 1,50 Euro hat sich der Kurs mehr als verzehnfacht, zwischenzeitlich sogar mehr als verzwanzigfacht. Ich hoffe, Sie waren mit dabei.Gewiss, ein kleiner Nebenwert, der damals folgende durchaus überschaubare Geschäftszahlen vorwies:• Die Umsätze stiegen 2018 auf 812.399 Euro nach 304.838 Euro im Geschäftsjahr 2017.• Das Nachsteuerergebnis schaffte es 2018 in die schwarzen Zahlen: 2017 lag es bei -147.480 Euro, 2018 dann bei 64.939 Euro.• Per 31.12.2018 hatte AHT Syngas Aktiva von rund 1,78 Mio. Euro vorzuweisen.• Auf der Passivseite der Bilanz zeigt sich ein Eigenkapital von 670.177 Euro, was gegenüber dem Stand 31.12.2017 (437.902 Euro) einen deutlichen Anstieg zeigt.• Zudem fiel mir auf, dass der Auftragsbestand per 31.12.2018 mit 0,8 Mio. Euro angeben wurde.AHT Syngas: Vorläufige Zahlen 1. Halbjahr 2024Und nun der Sprung in die Gegenwart. Denn inzwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...