Der DAX hat zum Wochenstart kaum Bewegung gezeigt. Er ging am Montag mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 18.617,02 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Dienstag dürfte er wieder ein paar Punkte dazugewinnen können. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 18.650 Zähler.Auf der Terminseite bleibt es weiterhin recht ruhig. Heute gibt es Jahreszahlen von BHP und Halbjahreszahlen von Dermapharm. Der Blick geht aber bereits zur Wochenmitte, wenn der Spezialist für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...