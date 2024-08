Stäfa - Der Hörgerätehersteller Sonova bestätigt seinen bisherigen Ausblick. Für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025 rechnet die für ihre Marke Phonak bekannte Gruppe zu konstanten Wechselkursen mit einem Wachstum des konsolidierten Umsatzes von 6 bis 9 Prozent und einer Zunahme des bereinigten Betriebsergebnisses (EBITA) von 7 bis 11 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Am (heutigen) Dienstag führt der Konzern in Stäfa seinen Kapitalmarkttag ...

