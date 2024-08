EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Nachhaltigkeit

Mit der Gesamtnote "sehr gut" hat imug rating die Nachhaltigkeitsleistung der ABO Energy bewertet. In zwei von drei Kategorien ("Produkte und Dienstleistungen" sowie "Kontroversen") erhielt das Unternehmen alle 100 zu vergebenden Punkten. In der Kategorie "ESG-Management" wird ABO Energy mit 49 von 100 Punkten bewertet. In diesem Bereich sieht das Gutachten noch Verbesserungsmöglichkeiten. Das Rating steht samt Erläuterungen auf der Webseite zur Verfügung: https://www.aboenergy.com/media/pdf/unternehmen/imug_rating_Nachhaltigkeitsrating_Investoren_ABO_ENERGY__GmbH__Co_KGaA_2024_08_09.pdf "Wir freuen uns über die Gesamtnote und die konkreten und konstruktiven Hinweise für weitere Verbesserungen als nächste logische Schritte", sagt Geschäftsführer Alexander Reinicke. Das Rating honoriert das konsequent nachhaltige Geschäftsmodell der ABO Energy. "Unser unternehmerisches Tun unterstützt von A bis Z die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen", sagt Reinicke. Als Nachhaltigkeitsziel 7 haben die Vereinten Nationen "Bezahlbare und saubere Energie" postuliert. "Mit jedem Megawatt Windkraft- und Solarleistung, das wir entwickeln und errichten, kommt die Menschheit diesem Ziel einen kleinen Schritt näher. Und es ist unsere Mission, möglichst viele Erneuerbare-Energien-Anlagen ans Netz zu bringen." Das klingt auch im Slogan des Unternehmens an: "Erneuerbare Energien sind unsere DNA". Neben der positiven Nachhaltigkeitswirkung, die das Gutachten ABO Energy bescheinigt, ist verantwortliches Wirtschaften ein wichtiger Faktor. Hier sieht imug Potenzial für weitere Verbesserungen. So schlagen die Gutachter etwa vor, externe Audits durchzuführen und die öffentliche Berichterstattung zum Compliance-Managementsystem auszubauen. "Allgemein wäre eine Ausweitung der öffentlichen Berichterstattung zu ESG-Themen wünschenswert. So sollte ein Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht werden, in welchem die Nachhaltigkeitsaktivitäten der ABO Energy GmbH & Co. KGaA systematisch und transparent dargestellt werden", schreiben die Gutachter. Mit dieser Anregung bestätigt imug den von ABO Energy eingeschlagenen Weg. "Vieles haben wir in den vergangenen Jahren bereits verbessert, anderes wird folgen", betont Reinicke. Die Vorbereitungen, um künftig jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, sind beispielsweise im Gange. "Wir werden uns nicht auf der insgesamt sehr guten Nachhaltigkeits-Bewertung ausruhen, sondern in den nächsten Jahren die beschriebenen Potenziale für weitere Verbesserungen nutzen."



