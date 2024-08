Pressemitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA:

Nachhaltigkeitsleistung der ABO Energy mit "sehr gut" bewertet

Mit der Gesamtnote "sehr gut" hat imug rating die Nachhaltigkeitsleistung der ABO Energy bewertet. In zwei von drei Kategorien ("Produkte und Dienstleistungen" sowie "Kontroversen") erhielt das Unternehmen alle 100 zu vergebenden Punkten. In der Kategorie "ESG-Management" wird ABO Energy mit 49 von 100 Punkten bewertet. In diesem Bereich sieht das Gutachten noch Verbesserungsmöglichkeiten. Das Rating steht samt Erläuterungen auf der Webseite zur Verfügung: https://www.aboenergy.com/media/pdf/unternehmen/imug_rating_Nachhaltigkeitsrating_Investoren_ABO_ENERGY__GmbH__Co_KGaA_2024_08_09.pdf

"Wir freuen uns über die Gesamtnote und die konkreten und konstruktiven ...

