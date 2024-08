© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images



Die Super-Micro-Aktie ist im August bisher um rund 17 Prozent gefallen und damit auf dem Weg die schlechteste Monatsperformance seit 6 Jahren einzuloggen. Im Oktober 2018 verzeichneten die Titel einen Einbruch von 36,4 Prozent. Den Montagshandel beendete die Aktie mit einem Minus von 8,27 Prozent bei 562,51 US-Dollar - die schlechteste Perfomance im S&P 500. Der Aktienkurs ist in den vergangenen sechs Monaten um 36 Prozent gesunken, nachdem er Mitte März ein Allzeithoch von 1.188 US-Dollar erreicht hatte. Die Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf um "nur" 115 Prozent zugelegt und ist damit in diesem Jahr nur der drittbeste Wert im S&P 500, nachdem sie in der ersten Jahreshälfte lange Zeit …