Die Spannung ist greifbar. Im Goldsektor baut sich Druck auf. Der Goldpreis hat sich oberhalb von 2.500 US-Dollar festgesetzt. Die nächste Rallyestufe ist in Vorbereitung. Die Produzentenaktien springen bereits an. Gold mit bärenstarker Performance Angetrieben von Zinssenkungshoffnungen in den USA hat der Goldpreis die eminent wichtige Marke von 2.500 US-Dollar zurückerobert. In den letzten Tagen konsolidierte das Edelmetall auf hohem Niveau. Eine Fortsetzung der Rallye ausgehend vom aktuellen Preisniveau scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Sollte der Zug tatsächlich anrollen, könnten schnell die Stationen bei 2.600 US-Dollar und 2.700 US-Dollar erreicht werden. Mit Blick auf die …