Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Pratteln, 27. August 2024 Halbjahresbericht 2024 Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 Der Konzernumsatz lag bei 182,9 Mio. CHF (Vorjahr: 186,4 Mio. CHF).

Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug -9,9 Mio. CHF (Vorjahr: -15,7 Mio. CHF).

Das Konzernperiodenergebnis lag bei -19,2 Mio. CHF (Vorjahr: -23,7 Mio. CHF).

Die Eigenkapitalquote betrug 26,5% (31.12.2023: 29,4%). Die konsolidierte Bilanzsumme erhöhte sich auf 828,0 Mio. CHF (31.12.2023: 790,5 Mio. CHF). Das Segment Film verzeichnete produktionsbedingt einen Umsatzrückgang von 9,3 Mio. CHF, während der Umsatz im Segment Sport und Event sich um 5,9 Mio. CHF erhöhte. Das Eigenkapital betrug 219,3 Mio. CHF (31.12.2023: 232,1 Mio. CHF). Der detaillierte Halbjahresbericht 2024 ist unter https://www.hlee.ch/geschaeftsberichte abrufbar. Die HLEE-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 01.01. bis 30.06.2024 01.01. bis 30.06.2023 Abw. in % Umsatzerlöse 182,9 186,4 -1,9 EBIT -9,9 -15,7 n/a Konzernperiodenergebnis -19,2 -23,7 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -12,4 -13,0 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,95 -1,38 n/a Segmentumsatz Film 102,3 111,6 -8,3 Sport und Event 80,5 74,7 7,8 Segmentergebnis Film -1,8 1,6 n/a Sport und Event -4,7 -13,1 n/a in Mio. CHF 30.06.2024 31.12.2023 Abw. in % Bilanzsumme 828,0 790,5 4,7 Eigenkapital 219,3 232,1 -5,5 Eigenkapitalquote (%) 26,5 29,4 -2,9 Punkte Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 297,5 191,7 n/a Flüssige Mittel 13,7 25,7 n/a

