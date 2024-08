© Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa



Unternehmenstermine 06:50 Uhr, Luxemburg: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen 09:00 Uhr, Dänemark: Lego, Halbjahreszahlen, Billund 09:00 Uhr, Deutschland: Bertelsmann, Halbjahreszahlen 10:00 Uhr, Deutschland: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (detailliert) 13:30 Uhr, USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen 17:45 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, 2024 Technology Conference u.a. mit Micron Technology, Microsoft, AMD, Aixtron bis 29.8.24 22:00 Uhr, USA: Nvidia, Q2-Zahlen 22:00 Uhr, USA: HP Inc., Q3-Zahlen 22:05 Uhr, USA: Salesforce, Q2-Zahlen USA: Foot Locker, …