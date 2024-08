Apple restrukturiert seine Dienstleistungssparte. Im Vorfeld des iPhone 16 Events am kommenden Montag führt man die vierte Entlassungswelle in diesem Jahr durch. Buffett trennt sich von der Bank of Amerika. Die Verkäufe gehen weiter und erreichen inzwischen mehr als 5 Mrd. US-Dollar. Sony hebt die Preise in Japan an. Der Erfolg von Black Myth: Wukong wird genutzt, um die PS5 um 19 % zu verteuern.Der Aktienhandel in Asien zeigt sich auch am Mittwochmorgen erneut von seiner schwachen Seite. Nicht eine Benchmark liegt im Verlauf der Sitzung im Plus. Besonders deutlich ...

