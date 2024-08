Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwochmorgen positiv in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.765 Punkten berechnet, 0,5 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag."Der Dax schiebt sich Stück für Stück näher an sein Rekordhoch heran", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Vom gestrigen Tageshoch weg waren es nur noch 0,9 Prozent bis zum Allzeithoch aus dem Mai. Allerdings passiert dies weiterhin bei unterdurchschnittlich niedrigen Umsätzen. Das bedeutet auch, dass aktuell nicht viele überzeugte Käufer hinter dieser Bewegung stehen." Bei der Mehrheit der Anleger überwiege weiterhin Skepsis und Vorsicht."Das Quartalsergebnis von Nvidia ist das letzte Highlight der Berichtssaison für Q2." Allerdings müssten die Anleger bis nach dem Börsenschluss auf die ersehnten Zahlen warten. Erwartet werde ein deutlicher Gewinnanstieg. Zuletzt habe Nvidia die stets hohen Erwartungen sechsmal in Serie übertroffen. "Sollte es diesmal anders sein, könnte die Marktreaktion heftig ausfallen. Denn Enttäuschungen wurden in dieser Berichtssaison hart abgestraft."Während die Blicke in Europa und den USA auf die Rekordstände gerichtet seien, blickten die Anleger in China erneut nach unten. "Der CSI 300 ist auf ein 6-Monats-Tief gefallen. Die anhaltende Immobilienkrise und das Tempo der wirtschaftlichen Erholung drücken im Reich der Mitte einmal mehr auf die Stimmung", sagte Altmann.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,1152 US-Dollar (-0,27 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8967 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 79,55 US-Dollar, das waren 89 Cent oder 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.