FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 1100 dänischen Kronen belassen. Anders als vor 2022 sei es inzwischen schwierig geworden, den Überblick über die monatliche, auf Adipositas bezogene medizinische Literatur zu behalten, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zusammenfassend lasse sich jedoch sagen, dass die jüngsten Erkenntnisse rund um Prädiabetes ein weiterer positiver Aspekt für die Marktchancen von Abnehmmedikamenten seien./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2024 / 08:11 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0062498333

© 2024 dpa-AFX-Analyser