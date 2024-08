Aktueller Stand und Prognosen

Die BASF-Aktie bewegt sich derzeit in einem Spannungsfeld zwischen bedeutenden charttechnischen Marken. Aktuell notiert der Aktienkurs bei rund 46 Euro, was deutliche Unterstützung und Widerstände definiert. Seit der letzte Quartalsbericht für das am 30. Juni 2024 beendete Quartal veröffentlicht wurde, der einen Umsatzrückgang von 6,9 % auf 16,1 Milliarden Euro und einen Gewinnrückgang von 13,8 % auf 430 Millionen Euro aufwies, erfahren Investoren gemischte Signale. Obwohl der Chemiesektor solide Ergebnisse lieferte, verfehlte der Gesamtkonzern die Erwartungen um 16 %.

Wirtschaftliche Ereignisse und Entwicklungen

Unterstützt wurde die Aktie durch die Ankündigung eines Verkaufs des E&P-Geschäfts von Wintershall DEA an Harbour Energy, was den Marktwert des Unternehmens stärkte. Trotz des leichten [...]

