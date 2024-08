NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf ein Gespräch mit dem Executive Vize President für den Bereich Flüssigerdgas (LNG), Cederic Cremers. Seine Erkenntnisse daraus fasste er in mehreren Punkten zusammen. Unter anderem normalisierten sich der Gasmarkt und die Ergebnisse zwar wieder, zugleich aber gebe es so etwas wie "normal" nicht mehr. Zudem, so schrieb er, werde es in den kommenden Jahren neue LNG-Angebote geben und dass der Verbesserung der operativen Geschäftsentwicklung Vorrang eingeräumt werde./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2024 / 01:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2024 / 01:51 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BP6MXD84

© 2024 dpa-AFX-Analyser