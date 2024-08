Anchorage, Alaska - 28. August 2024 - U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) ("U.S. GoldMining" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-inc/ - freut sich, ein Fortschrittsupdate zu den Aktivitäten im Zusammenhang mit der Exploration, den umweltrelevanten Basisaktivitäten und der Einbindung der Interessengruppen auf dem Gold-Kupfer-Projekt Whistler (das "Projekt Whistler" oder "Projekt") für die Feldsaison 2024 in Alaska bekannt zu geben. Das Projekt Whistler umfasst vier verschiedene Mineralvorkommen: Whistler, Raintree West Pit, Raintree West Underground und Island Mountain.

Höhepunkte

- Die laufenden Bestätigungsbohrungen in den Lagerstätten Whistler und Raintree West erbrachten in diesem Jahr bisher über 2.500 Meter Kernmaterial, wobei die Produktivität um etwa 50 % höher war als im Vorjahr.

- Das technische Team macht rasche Fortschritte beim geologischen Verständnis der Lagerstätten Whistler und Raintree West, was zu neuen Zielen zur Erweiterung der bekannten Lagerstätten führt.

In dieser Saison wurden bisher drei neue Bohrlöcher abgeschlossen, eines bei Raintree West und zwei bei Whistler.

WH23-03 wurde ebenfalls erfolgreich um weitere 274,35 Meter bis in eine Tiefe von 874,5 Metern erweitert und schließt an den zuvor gemeldeten Bohrabschnitt an, der in einer Mineralisierung von 547,15 Metern mit 1.06 Gramm pro Tonne (g/t) AuEq, bestehend aus 0,77 g/t Gold (Au), 0,17 % Kupfer (Cu) und 1,55 g/t Silber (Ag), von 53,0 Metern Tiefe bis zum Ende des Bohrlochs bei 600,15 Metern (siehe Pressemitteilung von U.S. GoldMining vom 16. Januar 2024 für weitere Informationen).

Die Ergebnisse der bisher durchgeführten Bohrungen 2024 stehen noch aus.

- Oberflächenexplorationsaktivitäten haben im Gebiet Whistler-Raintree, das auch als Whistler Orbit" bezeichnet wird, in der Nähe der bekannten Lagerstätten begonnen, die in einem klassischen Porphyr-Cluster" vorkommen, der das Potenzial für die Entdeckung weiterer mineralisierter Intrusionszentren aufweist.

- Die Umwelterhebungen wurden fortgesetzt, um die Basisdatensätze zu erweitern.

- Die Unternehmensleitung hat umfangreiche Aktivitäten zur Einbindung von Interessengruppen durchgeführt, einschließlich Treffen mit lokalen politischen Entscheidungsträgern, Gemeindeorganisationen, indigenen Gruppen und Mitgliedern der örtlichen Gemeinde.

- Kürzlich war das Unternehmen Gastgeber des Nachhaltigkeitsausschusses seines Board of Directors in Whistler, der den Schwerpunkt auf nachhaltige Explorationsaktivitäten und das Engagement für die Erlangung einer sozialen Betriebslizenz legte, um das Projekt auf eine klare Linie zu bringen, die zu einer zukünftigen potenziellen Minengenehmigung führt.

- Das Unternehmen ist stolz darauf, lokale Einstellungs- und Beschaffungsinitiativen zu unterstützen und Sponsoring-Beiträge an lokale Organisationen zu leisten.

Tim Smith, Chief Executive Officer, kommentierte: "Während wir unsere zweite Explorationsperiode auf dem Projekt Whistler vorantreiben, wobei unsere technischen Arbeitsprogramme durch strenge Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz untermauert werden, möchte ich unseren professionellen und hart arbeitenden Feldteams meine Anerkennung aussprechen, die das Programm 2024 durchführen und im Rahmen des Budgets, vor dem Zeitplan und - was am wichtigsten ist - sicher abschließen. Wir freuen uns weiterhin über die Ergebnisse unserer Bohrungen im Jahr 2024, einschließlich der erfolgreichen Erweiterung eines Bohrlochs aus dem Jahr 2023 um über 274 Meter, das, wie bereits bekannt gegeben, in einer Mineralisierung endete und die beste Mineralisierungszone darstellte, die jemals auf dem Projekt gebohrt wurde. Parallel zu unseren technischen Programmen bei Whistler haben wir die Aktivitäten vorangetrieben, um sicherzustellen, dass alle Interessengruppen, einschließlich politischer Entscheidungsträger, Aufsichtsbehörden und der Gemeinde, über unsere laufenden Fortschritte und potenziellen zukünftigen Minenerschließungsaktivitäten informiert sind. Wir verpflichten uns zu einem transparenten und offenen Stakeholder-Engagement, das eine wichtige Grundlage für die Erlangung der Soziallizenz für das Whistler-Projekt darstellt. Wir sind stolz darauf, durch die Vergabe von Aufträgen und die Einstellung von Mitarbeitern vor Ort sowie durch das Sponsoring verschiedener Freizeitveranstaltungen in der Region, in der wir tätig sind, in die Gemeinde Alaska zu investieren. Wir freuen uns darauf, unsere Beziehungen zu Gemeinden, Organisationen und der breiten Öffentlichkeit weiter auszubauen, während wir das Whistler-Projekt vorantreiben."

2024 Fortschritte bei den wichtigsten Aktivitäten

Die Bestätigungs-Infill-Bohrungen verlaufen im Rahmen des Budgets und vor dem Zeitplan. In der Saison 2024 wurden bisher mehr als 2.500 Meter Kernbohrungen niedergebracht, was bereits die Gesamtmeterzahl der gesamten Bohrkampagne 2023 übersteigt. Die Bohrungen konzentrieren sich auf bestätigende Infill- und Step-out-Bohrungen innerhalb der Lagerstätten Whistler und Raintree West. Die Ergebnisse der Bohrungen werden voraussichtlich veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind.

Zusätzlich zu den Bohrungen wurden Oberflächenexplorationsaktivitäten innerhalb des Whistler Orbits und auf dem breiteren Grundstück begonnen. Der Whistler Orbit umfasst einen klassischen "Porphyr-Cluster" mit Potenzial für die Entdeckung weiterer mineralisierter Intrusionszentren.

Abbildung 1: Im Uhrzeigersinn von oben links: Bohrgerät auf der Lagerstätte Raintree West, Juli 2024; Verarbeitung von Bohrkernen in der Kernhütte von Whistler, Juli 2024; Standortleitung von Whistler und Nachhaltigkeitsausschuss des Vorstands, August 2024; Explorationsgeologen auf dem Whistler Orbit, Kartierung und Beprobung einer aussichtsreichen Porphyr-Alteration im Aufschluss, August 2024.

Das Unternehmen hat ein starkes Engagement für die Umwelt, in der wir tätig sind, und für strenge Gesundheits- und Sicherheitspraktiken gezeigt. Wir haben einen umfassenden Umweltmanagementplan und ein Sicherheitsmanagementsystem entwickelt, die dazu geführt haben, dass es in der Feldsaison 2024 bisher keine bekannten Fälle von Umweltverstößen und keine Zwischenfälle mit Ausfallzeiten gab.

Die Umweltuntersuchungen wurden während der Feldsaison fortgesetzt, um auf unseren grundlegenden Datensätzen aufzubauen, einschließlich der Entnahme von Wasserqualitätsproben und einer Untersuchung des Lebensraums von Adlern. Die Kartierung von Feuchtgebieten und erste archäologische Untersuchungen vor Ort sind für die zweite Hälfte des Jahres 2024 geplant.

Im bisherigen Jahresverlauf hat das Management des Unternehmens umfangreiche Aktivitäten zur Einbindung der Stakeholder durchgeführt, einschließlich Treffen mit lokalen politischen Entscheidungsträgern, Gemeindeorganisationen, indigenen Gruppen und Mitgliedern der lokalen Gemeinde. Das Unternehmen hat Gelegenheiten ergriffen, um den Stakeholdern den Beitrag zum Wirtschaftswachstum in South Central Alaska zu vermitteln, den die potenzielle zukünftige Minenerschließung des Whistler-Projekts leisten würde, indem es an Gemeindeveranstaltungen teilnahm und persönliche Treffen mit verschiedenen Stakeholder-Gruppen abhielt, darunter:

- Unternehmen der Ureinwohner Alaskas, darunter Cook Inlet Region Inc. und die Stämme Tyonek und Knik.

- Der Chief Executive Officer des Unternehmens, Tim Smith, sprach vor dem House Resource Committee im Alaska State Capitol und traf sich mit mehreren Senatoren und Vertretern des Staates.

- Verschiedene Wirtschaftsführer auf dem Mat-Su Regional Spring Economic Summit in Wasilla.

- Tag der offenen Tür der Freunde von West Susitna in Skwentna und Willow.

Kürzlich hatten wir einen Besuch des Nachhaltigkeitsausschusses unseres Vorstands beim Projekt zu Gast, was ein Beweis für die Übereinstimmung von Vorstand und Management des Unternehmens ist, die sich darauf konzentrieren, sicherzustellen, dass wir nicht nur eine überzeugende wirtschaftliche Chance in Whistler aufzeigen, sondern auch eine, die wir auf einer klaren Linie bis zu einer eventuellen Minengenehmigung platzieren können, indem wir sowohl die technischen Voraussetzungen für einen sicheren und nachhaltigen Minen- und Stilllegungsplan als auch die sozialen Aspekte für die Erlangung der Betriebsgenehmigung erfüllen. In diesem Jahr hat das Unternehmen bereits mit Stolz die Veranstaltungen Iron Dog, Skwentna 200 und Skwentna Fly In unterstützt, und wir freuen uns darauf, weitere Beiträge zu Gemeindeorganisationen zu leisten, um das soziale Gefüge in MatSu und in Süd-Zentral-Alaska zu fördern. Lesen Sie mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens im kürzlich veröffentlichten U.S. GoldMining Sustainability Factsheet, das Sie auf unserer Website unter www.usgoldmining.us/esg/sustainability finden.

Das Unternehmen wird weitere Explorations-Updates und Ergebnisse veröffentlichen, sobald diese verfügbar sind.

Tim Smith, P.Geo., Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, hat die Erstellung dieser Pressemitteilung überwacht und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith ist eine qualifizierte Person" gemäß der Definition im kanadischen National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekts Whistler konzentriert, das sich 105 Meilen (170 Kilometer) nordwestlich von Anchorage, Alaska, USA, befindet. Das Projekt Whistler besteht aus mehreren Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationszielen innerhalb eines großen regionalen Landpakets von insgesamt etwa 53.700 Acres (217,5 Quadratkilometer).

Besuchen Sie http://www.usgoldmining.us für weitere Informationen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

U.S. GoldMining Inc.

Alastair Still, Vorsitzender

Tim Smith, Geschäftsführender Direktor

Gebührenfreies Telefon: 1-833-388-9788

E-Mail: mailto:info@usgoldmining.us

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von den hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Solche Aussagen beinhalten Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des geplanten Arbeitsprogramms und des Projekts Whistler sowie über die erwarteten Vorteile der Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit und Gemeindebeziehungen. Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "plant", "schätzt" und "beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von U.S. GoldMining und unterliegen inhärenten Ungewissheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind und bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen bei den zugrunde liegenden Annahmen in Verbindung mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, jener in Verbindung mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Zulassungen oder Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten oder Anspruchseinschränkungen in Bezug auf den Versicherungsschutz sowie die anderen Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens dargelegt sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K, der unter den Profilen des Unternehmens unter http://www.sec.gov und www.sedarplus.ca verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, verlassen. U.S. GoldMining ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76664Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76664&tr=1



