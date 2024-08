John Sicard tritt Ende 2024 von seiner Funktion als CEO zurück

Claire Rychlewski, Chief Sales Officer, verlässt das Unternehmen im November 2024

Kinaxis Inc. (TSX:KXS), ein weltweit führender Anbieter im Bereich der End-to-End-Supply-Chain-Orchestrierung, teilte heute mit, dass John Sicard, President und Chief Executive Officer (CEO) bei Kinaxis, nach einer sehr erfolgreichen 30-jährigen Karriere im Unternehmen zum 31. Dezember 2024 seine Funktion aufgeben wird. Bis 2025 wird John weiterhin als Berater bei Kinaxis tätig sein. Das Board of Directors hat mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen.

Seit der Ernennung von John Sicard zum CEO im Jahr 2016 hat Kinaxis seinen Umsatz vervierfacht, seinen Unternehmenswert mehr als verdreifacht, seine Belegschaft um 400 verstärkt und ist zum anerkannten Marktführer im Bereich der Produktinnovation aufgestiegen. Allein in den letzten drei Jahren konnte das Unternehmen seinen Kundenstamm verdoppeln. Während sich Kinaxis auf seine nächste Wachstumsphase vorbereitet mit dem Ziel, die Umsatzmarke von einer Milliarde US-Dollar zu überschreiten und seinen Anteil am 16 Milliarden US-Dollar großen Markt für Supply-Chain-Management-Software zu vergrößern wechselt das Unternehmen von der Aufbau- in die Skalierungsphase.

"John war als CEO in den letzten neun Jahren und während seiner gesamten fast 30-jährigen Tätigkeit eine unermüdliche und inspirierende Führungspersönlichkeit für das Unternehmen", so Robert (Bob) Courteau, Vorsitzender des Board. "Er startete seine Karriere bei Kinaxis als Kernarchitektur- und Softwareentwickler. Unter seiner Verantwortung baute das Unternehmen eine marktführende Plattform auf, die von Analysten, Kunden und Partnern als Branchenstandard für eine wahre innovative Supply-Chain-Management-Software anerkannt wird. Johns Leidenschaft und Enthusiasmus für sein Handwerk sind einzigartig, und dank seiner Führungsqualitäten sind wir heute in dieser ausgezeichneten Position."

Courteau ergänzt: "Da wir unserem ambitionierten Ziel, einen Jahresumsatz von einer Milliarde US-Dollar zu erreichen, immer näher kommen, waren wir uns darin einig, dass jetzt der ideale Zeitpunkt für einen Wechsel an der Spitze des Unternehmens gekommen ist. John wird in diesem Prozess eine wichtige Rolle übernehmen. Ohne das Fundament, das er im Lauf der Jahre geschaffen hat, wären wir heute nicht in dieser vorteilhaften Lage. Wir sind John dankbar für sein kontinuierliches Engagement, und wir alle werden uns für einen nahtlosen Übergang einsetzen, um die weitere Entwicklung von Kinaxis zu unterstützen."

"Ich bin sehr stolz auf das, was wir bei Kinaxis erreicht haben. Wir haben einen weltweit renommierten Marktführer im Bereich der Supply-Chain-Orchestrierung aufgebaut, mit grenzenlosem Potenzial, einem loyalen Kundenstamm, der eine einzigartige Supply-Chain-Exzellenz repräsentiert, und einem überragenden globalen Team", kommentiert Sicard. "Jetzt ist der richtige Moment, den Staffelstab an die nächste Führungspersönlichkeit weiterzureichen, die diese Dynamik weiter verstärken wird. Ich freue mich darauf, die unvermeidlichen Erfolge von Kinaxis mitzuverfolgen."

Ferner hat sich Claire Rychlewski, Chief Sales Officer, dazu entschieden, das Unternehmen zu verlassen, um ein Angebot anzunehmen, das besser zu ihren heutigen Zielen passt. Kinaxis dankt Claire für ihren Beitrag, den sie in den fünf Jahren ihrer Tätigkeit für Kinaxis geleistet hat. Sie war maßgeblich an der Verstärkung des Vertriebsteams in den Regionen EMEA, APAC und Nordamerika beteiligt und bereitete das globale Vertriebsteam auf die Skalierung vor. Sie wird bis November im Unternehmen verbleiben, um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen.

Zudem bestätigte das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024, die es zusammen mit seiner Pressemitteilung zu den Ergebnissen des zweiten Quartals am 31. Juli 2024 veröffentlicht hat.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der modernen Supply-Chain-Orchestrierung. Wir betreiben komplexe globale Lieferketten und unterstützen die Menschen, die sie verwalten. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Supply-Chain-Orchestrierungsplattform Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg gewährleisten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Zustellung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen darauf, dass wir die erforderliche Agilität und Vorhersehbarkeit bieten, um die heutige Volatilität und Disruption zu meistern. Weitere Neuigkeiten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Vorsichtshinweis und zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die erwartete Performance von Kinaxis und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich solcher zukünftiger Ereignisse wider. In bestimmten Fällen lassen sich Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, anhand von Wörtern wie "planen", "erwarten", "budgetieren", "vorgesehen", "schätzen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "vermuten", "glauben" oder Variationen solcher Begriffe, Sätze oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten", "würden", "werden" oder "erreicht werden", der Verneinung dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen zu den Wachstumsplänen und -zielen von Kinaxis in Bezug auf Umsatz und Marktanteil sowie die Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächliche Performance von Kinaxis erheblich von der erwarteten Performance abweicht, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wird.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen genannt werden, einschließlich der Risiken, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Jahresbericht des Unternehmens vom 25. März 2024 für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr und unter der Überschrift "Zukunftsgerichtete Aussagen" in unserer Pressemitteilung vom 31. Juli 2024 beschrieben sind, sowie andere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden aufgeführt sind. Diese Unterlagen sind auf SEDAR+ unter https://www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Zukunft, und diese sind naturgemäß unsicher. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240827838027/de/

