Gütersloh (ots) -- Umsatz von 300 Mio. Euro- Operating EBITDA adj. von 30 Mio. Euro- 30 Neu- und Folgeinvestitionen im ersten Halbjahr- Aktuell 374 aktive Beteiligungen weltweit- 120 Mio. Euro Investitionen und Kapitalzusagen im Bereich Digital Health- Bertelsmann-Next-Unternehmen Applike: 154 Prozent organisches Wachstum- Erfolgreiche Übernahme des Pharma-Tech-Unternehmens Extedo- Carsten Coesfeld: "Der Auf- und Ausbau unseres Wachstumsbereichs Bertelsmann Next schreitet gut voran."Bertelsmann Investments (BI) tätigte im ersten Halbjahr über seine vier Venture-Capital-Fonds und den Bereich Bertelsmann Next 15 Neu- und 15 Folgeinvestitionen. Das aktive Venture-Portfolio besteht aktuell aus weltweit 374 Beteiligungen.Der Umsatz von BI, der sich im Wesentlichen aus den Bertelsmann-Next-Aktivitäten in den Bereichen Mobile Ad Tech (AppLike), HR Tech (Embrace) und Pharma Tech sowie Beteiligungen zusammensetzt, stieg im ersten Halbjahr 2024 um 46,3 Prozent auf 300 Mio. Euro (H1 2023: 205 Mio. Euro). Das organische Umsatzwachstum betrug 52,6 Prozent.Das Operating EBITDA adjusted verbesserte sich stark auf 30 Mio. Euro (H1 2023: 7 Mio. Euro). Das EBIT, welches zusätzlich die Wertentwicklung der Venture-Capital-Aktivitäten beinhaltet, verbesserte sich ebenfalls stark im Vorjahresvergleich und betrug 72 Mio. Euro (H1 2023: -36 Mio. Euro).Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Wir treiben in unserem Bereich Bertelsmann Next die unternehmerische Entwicklung in den Wachstumsbranchen Digital Health, Pharma Tech, HR Tech und Mobile Ad Tech voran. Der Auf- und Ausbau dieses Wachstumsbereichs schreitet gut voran, was sich deutlich in unseren Zahlen widerspiegelt. Im Bereich Digital Health haben wir seit dem Start der Next-Initiative im Jahr 2022 bereits Investitionen und Kapitalzusagen von rund 120 Millionen Euro getätigt. Die Bereiche Pharma Tech und HR Tech bauen wir organisch und akquisitorisch aus, zuletzt durch den Erwerb des Pharma-Tech-Anbieters Extedo. Unser Mobile-Ad-Tech-Unternehmen Applike verbuchte im ersten Halbjahr ein organisches Umsatzwachstum von 154 Prozent."Coesfeld weiter: "Ich freue mich darüber hinaus sehr über unsere jüngsten erfolgreichen Venture-Capital-Aktivitäten. Im Berichtszeitraum haben wir die Series E Finanzierungsrunde der führenden Neobank Mexikos, Stori, mit einer Bewertung von mehr als 1 Milliarde Euro mit angeführt. Wir sind bereits seit der Series A in 2019 in das Unternehmen investiert. Ein weiterer Erfolg ist die Beteiligung von Bertelsmann India Investments an der Handelsplattform Rozana. Das Startup ermöglicht rund einer Milliarde Menschen den Zugang zu bezahlbaren Lebensmitteln in ländlichen Regionen Indiens."Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments, erklärt: "Rund 1,9 Milliarden Euro haben wir seit dem Start unserer Venture-Capital-Aktivitäten im Jahr 2006 durch das Fondsnetzwerk von Bertelsmann Investments weltweit in rund 500 Unternehmen und Fonds investiert. Die Kapitalrückflüsse im gleichen Zeitraum lagen bei rund 1,4 Milliarden Euro. Darüber hinaus belaufen sich die kumulierten Investitionen und Kapitalzusagen im Bereich Bertelsmann Next seit Start der Initiative inzwischen auf mehr als 200 Millionen Euro."Im Pharma-Tech-Bereich von Bertelsmann Next erfolgte im Berichtszeitraum die Übernahme von Extedo, einem führenden Anbieter von Softwarelösungen und Dienstleistungen auf dem Gebiet Regulatory Information Management. Das HR-Tech-Unternehmen Embrace wuchs stark, unter anderem durch die Übernahme des HR-Lösungsanbieters Milch & Zucker. Insbesondere durch den Auf- und Ausbau des US-Geschäfts konnte Applike seinen Umsatz im Berichtszeitraum mehr als verdoppeln.Bertelsmann Asia Investments (BAI) stärkte seine Portfoliounternehmen mit Folgeinvestitionen und baute in diesem Zusammenhang neben der Beteiligung an Stori sein Investment an dem Augmented-Reality-Dienstleister Viture weiter aus. Darüber hinaus gelang BAI ein erfolgreicher Exit bei Xiaomi, dem weltweit drittgrößten Smartphone-Anbieter.Bertelsmann India Investments (BII) tätigte im Berichtszeitraum neben Rozana Folgeinvestitionen in Rupeek, eine der führenden indischen Fintech-Plattformen für die Vergabe von durch Gold besicherten Krediten, und in die Logistikplattform LetsTransport.Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) tätigte im Berichtszeitraum mehrere Neu- und Folgeinvestitionen. Dazu gehörten Folgeinvestitionen in Percent, ein Finanztechnologieunternehmen in den USA, sowie in das Logistikunternehmen Burq.Bertelsmann Central Investments (BCI) beteiligte sich im Berichtszeitraum unter anderem an dem globalen Generative-AI-Unternehmen Mistral AI mit Sitz in Paris.Im April 2024 wurde der Verkauf der DDV Mediengruppe an die Madsack Mediengruppe vollzogen.Über Bertelsmann InvestmentsBertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, u.a. in den Bereichen Digital Health, HR Tech und Mobile Ad Tech. Durch das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten von Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,9 Milliarden Euro in rund 500 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 350 aktive Beteiligungen weltweit.