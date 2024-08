"Trendlose Aktien kosten Geld", das wusste schon die amerikanische Investmentlegende Jesse Livermore. Umso erfreuter ist boersengefluester.de, dass der Chart von Albis Leasing nach einer zermürbenden Seitwärtsphase vom Herbst 2022 bis zum Frühjahr 2024 endlich eine markante Aufwärtsbewegung zeigt. Dabei haben sich die operativen Fortschritte des auf eher kleinteiliges Leasinggeschäft mit Finanzierungssummen von im Schnitt gut ... The post Albis Leasing: Aktie endlich mit Kurspower appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...