Vancouver, British Columbia - 28. August 2024 / IRW-Press / Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG) (OTCQB: PLGGF) (FWB: 6GQ) ("Energy Plug" oder das "Unternehmen"), ein auf die Speicherung und Bereitstellung von Energie spezialisiertes innovatives Energietechnologieunternehmen, und die Malahat Nation freuen sich, bekannt zu geben, dass der offizielle Spatenstich und die Einweihungszeremonie für Kanadas erste Gigafabrik unter indigener Führung heute im Malahat Business Park in Mill Bay, British Columbia, stattfanden.

Mit einer angestrebten Batterieproduktion von 1 Gigawattstunde pro Jahr wird die Anlage Batteriespeichersysteme ("BESS") für Privathaushalte, Gewerbebetriebe, Versorgungsunternehmen und Rechenzentren in ganz Nordamerika herstellen. Die Gigafactory wird im Rahmen der Malahat Battery Technologies Limited Partnership betrieben, einer Partnerschaft, die zu 51 % der Malahat Nation und zu 49 % Energy Plug gehört und auf dem Reservatsland der Malahat Nation auf Vancouver Island liegt. Die geplante 56.000 Quadratmeter große Anlage wird eine Vielzahl von BESS-Produkten herstellen und sich mit kritischen Fragen der Netzstabilität und -belastbarkeit befassen.

Die Gesamtkosten des Projekts werden sich voraussichtlich auf 75 Mio. $ belaufen. Die Finanzierung wird unter anderem von der First Nations Finance Authority, der Malahat Nation, Energy Plug sowie privaten Investoren bereitgestellt. "Dies ist ein gutes Beispiel für indigene Partnerschaften, die eine glänzende Zukunft für die Mitglieder der Malahat Nation schaffen", sagte Gordon Harry, Oberhaupt der Malahat Nation, der bei der Einweihungsfeier anwesend sein wird.

Der Bau der Gigafabrik, das Energiemanagement, die elektrischen Produkte und die Batterieprodukte werden von den Firmen Siemens Kanada, Johnson Controls Canada, Wales McLelland Construction und dem in Taiwan ansässigen Unternehmen Enwind Power unterstützt. Die Gigafabrik wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 fertiggestellt.

"Es ist für uns eine große Ehre, mit der Malahat Nation zusammenzuarbeiten, die als erste indigene Gruppe Kanadas eine Gigafabrik leiten wird und damit Geschichte schreibt", so Broderick Gunning, CEO von Energy Plug. "Gestärkt werden wir außerdem durch die Zusammenarbeit und Unterstützung von Siemens Canada und Johnson Controls Canada. Diese internationalen Marken verfügen über das Know-how und die Erfahrung in der Errichtung und im Betrieb großer Fabriken sowie bei der Implementierung von Energiespeicher- und Managementsystemen."

Zitat von Enwind Power: "Dies ist ein wichtiger Fortschritt bei der Einführung von Batteriespeichersystemen in Nordamerika. Wir sind stolz darauf, mit Energy Plug und der Malahat Nation an Kanadas erster Gigafabrik unter indigener Führung zu arbeiten."

Über Energy Plug Technologies Corp.

Energy Plug Technologies Corp. ist ein Energietechnologieunternehmen, das sich der Innovation und Nachhaltigkeit verschrieben hat. Mit dem Schwerpunkt auf Energiespeicheranwendungen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Versorgungsunternehmen besteht unser Ziel in der Weiterentwicklung von Batterietechnologien für ein besseres Energiemanagement und mehr Netzresilienz. Von unserem Firmensitz in British Columbia aus streben wir danach, über strategische Partnerschaften mit indigenen Bevölkerungsgruppen und die Entwicklung einer vertikal integrierten Lieferkette mit branchenführenden Unternehmen in Taiwan fortschrittliche Lösungen für unsere Kunden und Partner zu erarbeiten. Weitere Informationen zu Energy Plug finden Sie auf unserer Webseite unterhttps://energyplug.comhttps://energyplug.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "wird", "vorgeschlagen", "erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "geht davon aus" oder "glaubt", "strebt an" bzw. Abwandlungen (einschließlich negativer und grammatikalischer Abwandlungen) solcher Wörter und Sätze zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über Ziele und Strategien des Unternehmens), sind zukunftsorientierte Informationen.

Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass alle vom Unternehmen bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Risikofaktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Zu den Risikofaktoren im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Fähigkeit, Finanzmittel zu erhalten, die Fähigkeit, Genehmigungen zu erhalten, die Fähigkeit, die Anlage und Ausrüstung zu beschaffen, die Fähigkeit, die Batteriemontageanlage zu errichten, die Fähigkeit, Personal einzustellen, die Fähigkeit, Batterielieferanten zu finden und Batterien zu den gewünschten Preisen zu erhalten, Unterbrechungen der Lieferkette, technologische Veralterung, sich ändernde Regierungen, Pläne und Richtlinien in Bezug auf saubere Energie, Batterien, Elektrofahrzeuge und andere elektrische Transportmittel, die Abschaffung oder Kürzung staatlicher Subventionen für Elektrofahrzeuge und andere elektrische Transportmittel, Solarmodule und Windkraftanlagen, Änderungen der kanadischen und/oder der US-Regierungspolitik, Regeln und Vorschriften, sowie die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, seine Ziele zu erreichen als auch mögliche kriegerische Auseinandersetzungen, die die Versorgung mit den für die Herstellung von Batterien erforderlichen Komponenten stören könnten.

Zu den wesentlichen Annahmen, die bei der Entwicklung zukunftsgerichteter Informationen zugrunde gelegt wurden, gehören unter anderem: die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen, die Bedingungen auf den Finanzmärkten, die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Betrieb durch Finanzierungen und Joint Ventures zu finanzieren, die Beschaffung von Beratung, technischen und damit verbundenen Dienstleistungen und Lieferungen zu günstigen Bedingungen, die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen, die Marktnachfrage nach den Produkten des Unternehmens, die Wachstumsaussichten auf dem Markt für seine Produkte, die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Batteriepacks zur Deckung der Marktnachfrage, Rentabilität der Anlagen, Zeitpunkt der behördlichen und staatlichen Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse, die für die Verwirklichung der geplanten Geschäftsziele des Unternehmens erforderlich sind, die voraussichtlichen Bedingungen der Zustimmungen, Genehmigungen und Erlaubnisse, die für die Durchführung der geplanten Operationen erforderlich sind, und die Fähigkeit des Unternehmens, diese Bedingungen auf kosteneffizienter Basis zu erfüllen, sowie die laufenden Beziehungen zu den Regulierungsbehörden der Branche.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt wurden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Eine Investition in die Wertpapiere des Unternehmens ist mit Risiken verbunden.

Kontaktinformationen:

Energy Plug Technologies Corp.

Broderick Gunning

President & CEO

mailto:brodie@energyplug.com

Investor Relations

Renmark Financial Communications Inc.

1900 - 130 King Street West, Toronto, ON M5X 1E3

John Boidman: jboidman@renmarkfinancial.com

Tel.: (416) 644-2020 oder (212)-812-7680

http://www.renmarkfinancial.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76661Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76661&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29280V1013Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18432236-malahat-nation-energy-plug-kuendigen-bodensegnungszeremonie-kanadas-gigafabrik-indigener-fuehrung