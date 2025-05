Mehr Verlust als Umsatz ist bei einem Geschäftsmodell kein gutes Zeichen. Mit Blick auf die verhaltenen Reaktionen im Anschluss an die Quartalszahlen haben sich bei Plug Power Anleger wohl schon daran gewöhnt. Trotz geplanter Kostenreduzierungen sind schwarze Zahlen nicht absehbar. Immerhin setzt ein Manager ein Zeichen. Den Sprung in die schwarzen Zahlen soll laut Analysten dynaCERT im kommenden Jahr schaffen. Auf dieser Basis ist das Cleantechunternehmen derzeit günstig bewertet und die Experten halten eine Vervielfachung für möglich. Wie schnell eine Aktie in eine neue Dimension schießen kann, hat Siemens Energy gezeigt. Vor 1,5 Jahren noch fast pleite, ist man heute einer der Stars im DAX und auch von sonst kritischer Seite kommt Lob.

