Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

FR0000072993 NetMedia Group S.A. 28.08.2024 FR001400RF99 NetMedia Group S.A. 29.08.2024 Tausch 100:1

VGG6529J1003 GDEV Inc. 28.08.2024 VGG6529J2092 GDEV Inc. 29.08.2024 Tausch 10:1

