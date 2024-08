Novartis sichert sich die weltweiten Exklusivrechte an der Mikroverglasungstechnologie von Lindy Biosciences für mehrere biologische Zielmoleküle

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, hochkonzentrierte, selbst zu verabreichende Medikamentenbehandlungen zu ermöglichen und so die Ergebnisse für die Patienten und die Therapietreue zu verbessern

Lindy Biosciences erhält eine Vorauszahlung von 20 Millionen USD und hat Anspruch auf bis zu 934 Millionen USD an Meilensteinzahlungen und gestaffelte Lizenzgebühren

Lindy Biosciences, ein bahnbrechendes Biotechnologieunternehmen, das sich auf innovative Technologien zur Formulierung und Verabreichung von Arzneimitteln spezialisiert hat, gab heute ein exklusives, weltweites Lizenzabkommen und eine strategische Zusammenarbeit mit der Novartis Pharma AG, einer Tochtergesellschaft der Novartis AG (NYSE: NVS), einem Unternehmen für innovative Arzneimittel, für mehrere Zielprodukte bekannt.

Die Zusammenarbeit wird sich darauf konzentrieren, ausgewählte innovative Arzneimittel aus dem Portfolio von Novartis mit Hilfe der patentrechtlich geschützten Suspensionstechnologie von Lindy Biosciences als praktische, selbst zu verabreichende subkutane Injektion bereitzustellen. Durch die Bereitstellung hoher Konzentrationen von Biologika erhöht diese Technologie die maximale Dosis, die mit einer einzigen subkutanen Injektion verabreicht werden kann, erheblich. Dies hat das Potenzial, die Kosten im Gesundheitswesen zu senken und gleichzeitig den Komfort, die Bequemlichkeit und die Therapietreue der Patienten zu verbessern.

Gegenwärtig wird mehr als die Hälfte aller Antikörpertherapeutika im klinischen Umfeld intravenös verabreicht, was in erster Linie auf die hohen erforderlichen Dosen zurückzuführen ist, die nicht in einem für die subkutane Injektion geeigneten Volumen formuliert werden können. Die firmeneigene Mikroverglasungs-Plattformtechnologie von Lindy Biosciences ist in der Lage, dieses Paradigma zu verändern, indem sie die Selbstverabreichung zu Hause über vorgefüllte Spritzen oder Autoinjektoren ermöglicht.

Strategische Auswirkungen und Zukunftsaussichten

Dr. Deborah Bitterfield, Gründerin und CEO von Lindy Biosciences, zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit: "Wir freuen uns über die Vertiefung unserer Zusammenarbeit mit Novartis. Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für unser gemeinsames Engagement zur Verbesserung der Patientenversorgung und markiert einen wichtigen Meilenstein, da wir die Formulierungstechnologie von Lindy zum ersten Mal in die Klinik bringen. Gemeinsam wollen wir die Verabreichung von Medikamenten verändern und den Zugang zu Therapien für Patienten weltweit verbessern."

Zu den finanziellen Bedingungen der Vereinbarung gehört eine Vorauszahlung von 20 Millionen US-Dollar an Lindy Biosciences. Lindy Biosciences hat darüber hinaus Anspruch auf zusätzliche Zahlungen in Höhe von bis zu 934 Millionen US-Dollar, die sich auf mehrere Ziele verteilen, wenn bestimmte regulatorische, entwicklungsbezogene und kommerzielle Meilensteine erreicht werden, sowie auf gestaffelte Lizenzgebühren im einstelligen Bereich auf den Nettoumsatz.

Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt nach vorn, um den wachsenden Bedarf an patientenfreundlichen Behandlungsmöglichkeiten, die zu Hause selbst verabreicht werden können, zu decken. Durch die Kombination der innovativen Technologie von Lindy Biosciences mit der globalen Reichweite und Expertise von Novartis verspricht die Zusammenarbeit eine neue Ära der Medikamentenverabreichung einzuläuten und die Patientenversorgung auf globaler Ebene neu zu gestalten.

Über Lindy Biosciences

Lindy Biosciences hat sich zum Ziel gesetzt, die Verabreichung von biologischen Arzneimitteln zu verändern und das Leben von Patienten durch innovative biotherapeutische Formulierungen zu verbessern. Unsere innovativen Lösungen dienen der Verbesserung der Arzneimittelformulierung und -verabreichung und sind auf die subkutane Verabreichung von konzentrierten (>400 mg/ml) biologischen Suspensionen spezialisiert.

Lindy Biosciences wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Morrisville, NC. Lindy Biosciences nutzt die Kerntechnologie der Mikroverglasung, die an der Duke University entwickelt wurde und von dem Unternehmen weiterentwickelt wird. Wir sind bestrebt, Partnerschaften mit führenden pharmazeutischen Unternehmen einzugehen, um den Zugang zu Behandlungen für Patienten weltweit zu verbessern.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.lindybio.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240827203343/de/

Contacts:

media@lindybio.com