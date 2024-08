PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Chipherstellers Nvidia überwiegend etwas höher geschlossen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verbuchte ein Plus von 0,29 Prozent auf 4.913,03 Zähler. Außerhalb der Eurozone verlor der britische Leitindex FTSE 100 0,02 Prozent auf 8.343,85 Punkte. Der schweizerische Leitindex SMI zog um 0,42 Prozent auf 12.348,70 Zähler an.

Vor den Nvidia-Ergebnissen war das Geschäft recht ruhig. Die nach dem US-Börsenschluss anstehenden Zahlen des Tech-Superstars seien ein weiterer Realitätscheck, ob am Markt die Fantasie für Künstliche Intelligenz (KI) nach wie vor gerechtfertigt sei, hieß es von Index Radar. Nach unten seien die Märkte derzeit durch die erwarteten Zinssenkungen abgefedert. "Fed-Chef Powell hat den Märkten eine gewisse Sicherheit signalisiert, dass die Notenbanker notfalls stützend eingreifen werden, sollte sich die Konjunktur deutlicher abschwächen", so die Experten./ajx/he

US67066G1040, EU0009658145, CH0009980894, GB0001383545