© Foto: David Chang/EPA/dpaNvidia-Chef Jensen Huang lobte TSMC auf seiner Taiwan-Reise und bezeichnete Investitionen in den Chipriesen als "sehr klug".Auf einer Reise nach Taiwan hat Nvidia-Chef Jensen Huang am Freitag dem weltgrößten Auftragsfertiger für Halbleiter, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), außergewöhnliches Lob ausgesprochen. Huang erklärte, TSMC sei "eines der besten Unternehmen in der Geschichte der Menschheit" und jeder, der Aktien des Konzerns kaufe, sei "sehr klug". Die Aussagen fallen in eine Phase, in der die US-Regierung ihr Engagement im globalen Chipmarkt ausweitet. Washington hatte in den vergangenen Monaten signalisiert, auch Eigenkapitalbeteiligungen an führenden Halbleiterherstellern …Den vollständigen Artikel lesen ...
