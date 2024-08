Kursgewinne und finanzielle Prognosen

Die Hannover Rueck-Aktie zeigte in der XETRA-Sitzung eine bemerkenswerte Performance. Um 15:51 Uhr stieg der Aktienkurs um 1,3 Prozent auf 258,50 EUR an und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 258,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 42.172 Stück. Am 28.08.2024 erreichte die Aktie ihr 52-Wochen-Hoch bei ebenfalls 258,70 EUR, nur 0,08 Prozent entfernt vom aktuellen Kurs. Seit dem 52-Wochen-Tief von 193,90 EUR am 06.09.2023 liegt die Aktie derzeit 24,99 Prozent höher.

Analysten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Gewinn von 19,07 EUR je Aktie. Für das abgelaufene Quartal, das am 30.06.2024 endete, erzielte Hannover Rueck ein Ergebnis je Aktie von 5,00 EUR, gegenüber 3,94 EUR im Vorjahr. Der Umsatz lag bei 6,80 Mrd. EUR, was einer Steigerung von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. [...]

