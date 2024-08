Experian wurde von Liminal, einem führenden Markt- und Wettbewerbsbeobachtungsunternehmen, in seinem 2024 Link Index for Account Takeover (ATO) Prevention in Banking als Marktführer ausgezeichnet. Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des ATO-Präventionsmarktes und identifiziert die führenden Unternehmen und aufstrebenden Akteure, die an der Spitze der Innovation in den Bereichen Authentifizierung, Betrugsprävention und Identität stehen.

In dem Bericht werden der strategische Ansatz, die Marktpräsenz und die CrossCore®-Fähigkeiten von Experian besonders hoch bewertet. Der Bericht kommentiert: "Die umfassenden Lösungen des Unternehmens zur Betrugserkennung und zum Identitätsmanagement, einschließlich der CrossCore-Orchestrierung, werden von Unternehmen auf der ganzen Welt zum Schutz vor einer Vielzahl von Betrugsarten eingesetzt 97 der befragten Finanzdienstleister sind mit der Marke Experian vertraut."

"Wir helfen unseren Bankkunden, ihre Kunden und Vermögenswerte vor den immer raffinierteren KI-gestützten Betrugsangriffen zu schützen, bei denen herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr so gut mithalten können, wie unsere Kunden es gerne hätten", sagt Alex Lintner, Chief Executive Officer, Experian Software Solutions. "Der dramatische Anstieg digitaler Konten in den letzten Jahren hat zu enormen finanziellen Risiken für Banken und Verbraucher geführt. Als Reaktion darauf entwickeln wir ständig neue KI-Technologien, um die branchenweit effektivsten Lösungen zur Identitätsprüfung und Betrugsprävention anbieten zu können und wir freuen uns, dass unsere Bemühungen von Liminal gewürdigt worden sind."

Experian wurde auch in den Kategorien Strategie und Produktausführung hoch bewertet. "Unser breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen ist ein wertvoller Vorteil für Banken, die sich der dreifachen Herausforderung stellen müssen, Authentifizierung, Identität und Betrugsprävention gleichzeitig zu lösen", fügt Lintner hinzu. "Unsere Lösungen bieten einen hervorragenden Schutz gegen Phishing und Social Engineering durch fortschrittliche Verhaltensbiometrie und Analytik sowie Bot-Erkennungsfunktionen."

Der Bericht hebt den Wert und die Funktionen von Experian CrossCore hervor, das risikobasierte Authentifizierung, Identitätsnachweis und Betrugserkennung in einer einzigen, hochmodernen Cloud-Plattform vereint. In Bezug auf CrossCore heißt es in dem Bericht, dass es "ein voll ausgestattetes Toolkit bietet, das eine breite Palette von Funktionen für eine hochpräzise und skalierbare ATO-Prävention nutzt" und "eine der umfassendsten Produkt-Suiten unter den von uns untersuchten Anbietern ist".

"Wir freuen uns, Experian für seine starke Führungsposition in den Bereichen Authentifizierung, Betrugsprävention und Identitätsschutz auszeichnen zu können", so Travis Jarae, CEO von Liminal. "Die Übernahme von Konten stellt ein großes Risiko im Bankensektor dar, wo unberechtigter Zugriff durch Phishing, Malware oder gestohlene Anmeldedaten zum Missbrauch von Konten für Diebstahl und andere böswillige Aktivitäten führt mit der Folge erheblicher finanzieller Verluste und der Untergrabung des Kundenvertrauens."

Über Liminal

Liminal ist ein Technologieunternehmen, das Unternehmen mit umsetzbaren Markt- und Wettbewerbsinformationen für Go-to-Market und Sales Enablement ausstattet. Unsere hochmoderne Plattform kombiniert die Präzision von künstlicher Intelligenz mit menschlichem Fachwissen, um einen unvergleichlichen Zugang zu proprietären Daten, tiefgreifenden Analysen und kuratierten Einblicken zu bieten, die es Führungskräften ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die Produktivität zu steigern und das Wachstum zu fördern. Wir gehen kritische Schwerpunktbereiche mit gezielten Lösungen für Betrug und Identität, Cybersecurity, Vertrauen und Sicherheit, Einhaltung von Finanzkriminalität sowie Datenschutz und Einwilligungsmanagement an. Branchenführer und Innovatoren in führenden börsennotierten und privaten Unternehmen sowie Wertpapierfirmen vertrauen auf unsere Lösungen, um die Komplexität des Marktes zu bewältigen und mit Zuversicht und Klarheit erfolgreich zu sein. Erhalten Sie Zugang mit einem Link-Konto oder erfahren Sie mehr unter www.liminal.co.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Chancen für Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt eröffnet. Wir helfen dabei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, die Gesundheitsversorgung zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen stets mithilfe unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analytik und Software. Darüber hinaus unterstützen wir Millionen von Menschen bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu nutzen und Innovationen voranzutreiben. Als FTSE 100-Indexunternehmen, das an der Londoner Börse (EXPN) geführt wird, beschäftigen wir ein Team von 22.500 Mitarbeitern in 32 Ländern. Experian hat seine Unternehmenszentrale in Dublin (Irland). Weitere Informationen finden Sie unter experianplc.com.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240828615646/de/

Contacts:

Michael Troncale

Experian Öffentlichkeitsarbeit

+1 714 830 5462

michael.troncale@experian.com