Im DAX zeichnet sich am Donnerstag zunächst kein neuerlicher Vorstoß Richtung Rekordhoch ab. Die Anleger schwanken zwischen leichter Enttäuschung über aktuelle Signale vom US-Chip-Schwergewicht Nvidia und der Freude über die Geschäftszahlen des SAP -Konkurrenten Salesforce. Der X-DAX deutet für den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen rund eine Stunde vor dem Handelsstart einen wenig veränderten Start bei 18.788 Punkte an. Tags zuvor war der Dax bis auf 36 Punkte an sein Rekordhoch vom Mai bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...