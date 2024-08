EQS-Ad-hoc: Binect AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Umsatzentwicklung

Binect AG: Neuer Großauftrag mit einem einem jährlichen Umsatzvolumen in Höhe von ca. EUR 4,2 Mio.



29.08.2024 / 10:06 CET/CEST

Weiterstadt, 29.08.2024. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) hat über ihre Tochter Binect GmbH im Rahmen einer Ausschreibung der AOK Niedersachsen den Zuschlag über einen Auftrag mit einem Umsatzvolumen von ca. 4,2 Mio. Euro pro Jahr erhalten. Es handelt sich um eine Anschlussbeauftragung zu dem im Februar 2024 gemeldeten Großauftrag mit einem Umsatzvolumen von ca. 3,3 Mio. Euro, der am 31.10.2024 ausläuft. Der neue Auftrag wird zum 01.11.2024 umsatzwirksam und hat eine Laufzeit von 24 Monaten mit der Möglichkeit einer zweimaligen Verlängerung um jeweils weitere 12 Monate.



Kern des neuen Auftrags ist wie beim vorhergehenden die Erweiterung des Softwareangebots für das Output-Management um die Zustellung der gesamten Ausgangspost ("Fulfillment"). Die Umsetzung erfolgt erneut gemeinsam mit dem Kooperationspartner Campaign, direct services Gütersloh GmbH. Das Geschäft verdeutlicht das Potenzial der Binect, über das reine Softwaregeschäft hinaus komplementäre Leistungen im Bereich des Dokumenten- und Briefversands aus einer Hand anzubieten.



Ein weiteres aktuelles Erfolgsbeispiel für die starke Positionierung von Binect im Bereich der öffentlichen Auftraggeber ist der Zuschlag für die Binect GmbH im Rahmen der Ausschreibung eines großen hessischen Landkreises. Dieser wird mit dem Mittelstandsangebot Binect Enterprise ab November 2024 ein Full Service Paket auf Basis der Binect ONE Plattform erhalten (Software, Druck und Zustellung).



Auf die Auswirkungen des Großauftrags auf Umsatz und Ergebnis wird im Rahmen der Vorstellung des Halbjahresberichts am 20. September genauer eingegangen.





