Das Zwölf-Megawatt-Projekt des Hamburger Unternehmens wird von Goldbeck Solar in Merseburg errichtet. Der Speicher soll im vierten Quartal 2024 in Betrieb gehen. Als "wichtigen Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte" bezeichnete Tim Kallas, Chief Investment Officer von Blue Elephant Energy, den Baubeginn des ersten Batteriespeichers des Hamburger Solar- und Windparkbetreibers. Mit dem Bau des Speichers leiste das Unternehmen einen ersten Beitrag zum Flexibilitätszubau in Deutschland. Viele weitere Projekte sollen demnach folgen. Der neue Speicher mit einer geplanten Leistung von zwölf Megawatt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...