Die Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG ist seit 1999 auf nachhaltige Geldanlagen spezialisiert und gehört in diesem Bereich zu den Pionieren in Deutschland. Das Konzept ist einfach und klar: Es geht um Nachhaltigkeit. Das Unternehmen managt Spezialmandate und eigene Nachhaltigkeitsfonds. Unter anderem werden die Anleihefonds "Murphy&Spitz Green Bond Fund" (WKN A3CQVS) und seit diesem Jahr auch der Europäische Mittelstandsanleihen Fonds (WKN A2PF0P) von Murphy&Spitz betreut. Wir haben mit dem Unternehmensgründer und Finanzexperten Andrew Murphy über nachhaltige Investments und den deutschen Anleihemarkt gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Murphy, Sie gehören mit Ihrem Team zu den erfahrensten und langjährigsten Investoren im Bereich nachhaltiger Investmentmöglichkeiten. Inwiefern profitieren Sie davon, dass Nachhaltigkeit nun endlich am Finanzmarkt angekommen ist und inwieweit freuen Sie sich über diese Entwicklung?

Andrew Murphy: Als wir vor 25 Jahren Murphy&Spitz gegründet haben, mit dem Ziel, mit Geldanlage in die nachhaltige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zu investieren, wurde nachhaltiges Investment noch belächelt, mit Renditeverlust gleichgesetzt und als Spinnerei der "Ökos" abgetan. Mit wachsendem Bewusstsein über die Folgen des Klimawandels fragen Anlegerinnen und Anleger immer stärker ethische und ökologische Kriterien in der Geldanlage nach. Spätestens seit dem European Green Deal ist nachhaltiges Investment dann auch in der Breite des Finanzmarkts angekommen. Auch die größten Skeptiker schreiben sich nun Nachhaltigkeit auf die Fahnen. Das freut uns natürlich sehr. Denn vom kleinen Nischenmarkt ist nachhaltiges Investment zum besseren Investment geworden. Leider ist gut gemeint aber längst nicht gut gemacht: die EU hat mit der Regulatorik für nachhaltige Finanzprodukte ein Monstrum geschaffen, das sein ursprüngliches Ziel, mehr Transparenz für Anlegende zu schaffen und mehr Geld in nachhaltige Wirtschaftszweige zu lenken, ad absurdum führt. So sind bspw. viele wirklich nachhaltige Investments in den Mittelstand - lange Treiber nachhaltiger Innovationen - wegen mangelnder Datenerhebung seitens der Unternehmen nicht mehr als Green Bonds möglich. Bäume am Niederrhein, Wohngruppen für Menschen mit Behinderung in Niedersachsen oder Kindergärten in Finnland sind weiterhin nachhaltige Investments, auch wenn die EU das anders reguliert hat. Bei den Anbietern nachhaltiger Finanzinstrumente führt die Regulatorik zu zusätzlichen Kosten, u.a. durch die Notwendigkeit, Datenlieferanten zu beauftragen sowie immer neue und umfangreichere Reportings zu erstellen. Die Folge davon ist, dass Portfolioverwalter und Anbieter von Finanzprodukten lieber Abstand davon nehmen, explizit nachhaltige Finanzprodukte anzubieten oder diese lieber nicht als solche zu bezeichnen. Wir gehen hier dennoch unseren Weg, so wie in den letzten 25 Jahren.

Anleihen Finder: Welche verschiedenen Anlagemöglichkeiten bieten Sie mit und über die Murphy&Spitz an?

Andrew Murphy: Murphy&Spitz bietet privaten und institutionellen Anlegerinnen und Anlegern Finanzportfolioverwaltung unter konsequenter Berücksichtigung ethischer und ökologischer Kriterien. Anleger und Anlegerinnen haben die Wahl zwischen einer individuellen Vermögensverwaltung und unserem digitalen Angebot greencapital.de. Darüber hinaus managt Murphy&Spitz verschiedene Nachhaltigkeitsfonds: den Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland, ein nachhaltiger Aktienfonds in einer Retail- und einer Institutionellen-Tranche (WKN A0QYL0 und A2DS19), den Murphy&Spitz Green Bond Fund (WKN A3CQVS) und den Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P). Für institutionelle ...

