PTA-News: Murphy&Spitz Green Capital AG: Hauptversammlung 2025

Murphy&Spitz Green Capital AG: Hauptversammlung 2025

Firmensitz Murphy&Spitz Green Capital AG

Bonn (pta000/21.07.2025/15:04 UTC+2)

Die Murphy&Spitz Green Capital Aktiengesellschaft lädt zur ordentlichen Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2024 in ihre Geschäftsräume. Sie findet am Montag, den 25. August 2025, um 10:00 Uhr in der Weberstraße 75 in 53113 Bonn statt. "Wir freuen uns, dass wir unseren Aktionärinnen und Aktionären von einem weiteren Jahr mit stabiler Geschäftsentwicklung berichten können", so Vorstand Andrew Murphy. Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2024 beläuft sich auf EUR 73.806,07 (Vorjahr 2023: EUR 11.267,26). "Auch das Eigenkapital konnten wir steigern", erläutert Andrew Murphy weiter. Das Eigenkapital beträgt 2024 EUR 4.891.743,78 (Vorjahr 2023: EUR 4.817.937,71).

Aktionärinnen und Aktionäre finden alle Unterlagen zur Hauptversammlung 2025 unter: https://www.ms-green-capital.de/ investor-relations/

Aussender: Murphy&Spitz Green Capital AG Weberstraße 75 53113 Bonn Deutschland Ansprechpartner: Jürgen Anton Tel.: +49228243911-27 E-Mail: anton@murphyandspitz.de Website: www.ms-green-capital.de ISIN(s): DE000A0KPM66 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

