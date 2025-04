DJ PTA-News: Murphy & Spitz Green Capital AG: Murphy&Spitz Green Energy erhält Zuschlag für 10,8 MW Agri-PV-Anlage

Murphy & Spitz Green Capital AG: Murphy&Spitz Green Energy erhält Zuschlag für 10,8 MW Agri-PV-Anlage

Murphy&Spitz Agri-PV-Anlage

Bonn (pta000/24.04.2025/09:00 UTC+2)

Bonn, 23. April 2025 - In der aktuellen Ausschreibung für Solaranlagen des ersten Segments in Deutschland vom 1. März hat Murphy&Spitz Green Energy einen Zuschlag erhalten. Die PV-Freiflächenanlage QS01 Agri-PV ist in der Gemeinde Buchbach im Landkreis Mühldorf am Inn mit einer Leistung von 10,792 MWp geplant. Von 420 Geboten erhielten 271 mit einer Leistung von 2.625 MW und einem durchschnittlichen Wert in Höhe von EUR 0,0466 pro kW/h den Zuschlag. Die Ausschreibung für PV-Freiflächenanlagen war mit 3.839 MW überzeichnet.

Die 10,792 MW PV-Freiflächenanlage in der Gemeinde Buchbach ist als Agri-PV Anlage vorgesehen. Dabei werden die Solarmodule in ca. 2,8m Höhe installiert, so dass die Bodenfläche unter der Photovoltaikanlage weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden kann.

Die Bonner Murphy&Spitz Green Energy AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Murphy&Spitz Green Capital AG (WKN: A0KPM6). Sie erwirbt, entwickelt und betreibt Großanlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie. Murphy&Spitz Green Energy betreibt Photovoltaikanlagen in Deutschland, Italien und der Tschechischen Republik sowie Windenergieanlagen in Westfalen und Thüringen.

