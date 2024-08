Die einzig wahre Tantal-Investitionsmöglichkeit, die es Junior-Markt gibt.

"Die Nachfrage nach kleineren, leistungsfähigeren elektronischen Bauteilen ist zu einem bestimmenden Merkmal der Industrie geworden. Im Mittelpunkt dieses Miniaturisierungstrends steht Tantalpentoxid, ein wichtiger und oft unbesungener Held der modernen Elektronik." (Quelle)

Veröffentlichung im Auftrag von Capacitor Metals Corp. und Zimtu Capital Corp.

Nvidia, der Weltmarktführer im Bereich der künstlichen Intelligenz und das zweitwertvollste Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von über $3 Billionen USD, verdankt seinen Erfolg zum Teil den einzigartigen Eigenschaften von Tantal. Dieses seltene Hightech-Metall ist für Computerchips unverzichtbar, die für Nvidia und anderen großen Chipherstellern in China und Taiwan von entscheidender Bedeutung sind. Der unbesungene Held als technologiekritisches Metall beginnt, an den Märkten Wellen zu schlagen, da Investoren sein schnelles Wachstum in der Elektronikindustrie erkennen, insbesondere den steigenden Bedarf an Tantalkondensatoren ("tantalum capacitors"). Heute enthalten sage und schreibe 75% aller elektronischen Bauteile Tantal. Die Ära der künstlichen Intelligenz würde ohne Tantal ein jähes Ende finden. Der größte Teil des Tantals stammt jedoch von illegalen Bergleuten und kleinen Minen, wo die alluviale (Schwemmland-) Vorkommen nach jahrzehntelangem Abbau an der Erdoberfläche erschöpft sind. Alarmierenderweise sucht die Industrie still und leise, aber dringend nach einer stabilen und zuverlässigen Tantalquelle, die über Jahrzehnte hinweg eine beträchtliche und konstante Produktion liefern kann. Dieser dringende Bedarf ist die treibende Kraft hinter der Gründung von Capacitor Metals Corp. mit dem Blue River Tantal-Niob-Projekt, das sich zur führenden Erschließungsinitiative in der westlichen Welt entwickelt.

Das Blue-River-Projekt wird als weltweit größter und kosteneffizientester potenzieller Lieferant von konfliktfreiem Tantal positioniert und bietet beträchtliche Mengen an Niob als Nebenprodukt. Historisch gesehen bietet es das größte Cash-positive Produktionsszenario für Tantal weltweit. Das im minenfreundlichen British Columbia gelegene Projekt befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium und profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur. Bis dato wurden über $34 Mio. in das Blue-River-Projekt investiert.

Wie Mitte Juni verkündet, hat das neu gegründete Unternehmen Capacitor Metals Corp. (ein privates Unternehmen mit der Absicht, an die Börse zu gehen) einen Grundstückskaufvertrag mit Commerce Resources Corp. (TSX.V: CCE; WKN: A0J2Q3) abgeschlossen, um 100% des Blue-River-Projekts für 20 Mio. Aktien zu übernehmen. Capacitor Metals ist ein privates Unternehmen mit der Absicht, an die Börse zu gehen, und konzentriert sich auf die Weiterentwicklung des Blue-River-Projekts, zu dem auch die Upper Fir Lagerstätte gehört.

Heute verkündete Capacitor Metals Corp. die Ernennung von Chris Grove zum Präsident und CEO mit sofortiger Wirkung. Herr Grove verfügt als ehemaliger Präsident und CEO von Commerce Resources Corp. über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit den Entwicklungen des Blue River Projekts.

Dave Hodge kommentierte in der heutigen Pressemitteilung: "Als Gründer dieses Unternehmens freue ich mich, dass Chris Grove die Zügel in die Hand nimmt, um dieses Projekt zum Erfolg zu führen. Mit seiner 25-jährigen Erfahrung und den Beziehungen, die er weltweit in den Bereichen Tantal, Niob und Seltene Erden aufgebaut hat, hat das Unternehmen ein sehr beeindruckendes Team für die Zukunft zusammengestellt."

Chris Grove fügte hinzu: "Es ist mir eine besondere Freude, Teil des Teams von Capacitor Metals zu sein und die laufenden Entwicklungen der Upper Fir Tantal- und Niob-Lagerstätte zu leiten. Das Interesse an dieser bedeutenden Ressource ist in letzter Zeit aufgrund der grundlegenden Verschiebung des globalen Angebots und der Nachfrage gestiegen, und wir freuen uns darauf, weitere Details zu den Entwicklungen der Upper Fir Lagerstätte zu veröffentlichen."

Da Commerce Resources sich voll und ganz auf eine aktualisierte PEA ("Preliminary Economic Assessment") für seine Ashram REE-Fluorspar-Lagerstätte in Quebec konzentriert, bedankt sich das Unternehmen bei seinen treuen Aktionären mit der Absicht, alle 20 Mio. Capacitor-Aktien zu einem späteren Zeitpunkt anteilig an sie auszuschütten. Folglich könnte es sich als sehr vorteilhaft erweisen, Aktien von Commerce Resources zu halten.

Darüber hinaus könnte die Teilnahme an der Privatplatzierung, die Capacitor Metals angekündigt hat, weitere lukrative Vorteile mit sich bringen. Capacitor Metals beabsichtigt, die laufende Exploration und Vermarktung des Blue-River-Projekts mit einer 5-Cent-Privatplatzierungseinheit in Höhe von bis zu $2 Mio. zu finanzieren. Diese Finanzierung wird einen aktualisierten NI 43-101 Technischen Report und einen neuen strategischen Plan ermöglichen, um das Blue-River-Projekt voranzubringen. Die Finanzierung wird sich auf spannende Ausnahmen stützen und die Aktionäre von Commerce Resources Corp. und Zimtu Capital Corp., sowie Interessierte über Rockstone, werden bevorzugt.

Mit dieser seltenen Gelegenheit können Investoren an der Entwicklung des fortgeschrittenen Blue-River-Projekts teilnehmen, indem sie frühzeitig in ein privates Unternehmen investieren, das die Absicht hat, an die Börse zu gehen. Heute ist Tantal wieder auf dem Radar der Investoren, da der Markt aufgrund des starken Nachfragewachstums mit einer Angebotsverknappung konfrontiert ist.

Capacitor Metals gilt als das einzige reine Tantal-Junior-Unternehmen, das derzeit für Investitionen zur Verfügung steht, da keine anderen börsennotierten Unternehmen in diesem Sektor bekannt sind.

Da Capacitor Metals bereits eine Seed-Round-Finanzierung abgeschlossen hat, konnte das Unternehmen im April 2024 ein Feldprogramm abschließen, wobei ein neuer Technischer Report gemäß NI 43-101 in Kürze erwartet wird (eine der Voraussetzungen für eine Börsennotierung an einer kanadischen Wertpapierbörse).

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/6089-Capacitor-Metals-Grosse-Plaene-fuer-eine-der-groessten-Tantal--und-Niob-Lagerstaetten-der-Welt

Nvidia Jetson Xavier NX Modul mit 6 Tantalkondensatoren auf der Platine.

Unternehmensdetails

Capacitor Metals Corp.

Suite 1450 - 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 1H2 Kanada

Telefon: +1 604 484 2700

Email: info@capacitormetals.com

https://www.capacitormetals.com/

Kanada-Symbol: Nicht börsengelistet

Deutschland-Symbol / WKN: Nicht börsengelistet

Kontakt:

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Dieser Report, die referenzierten Pressemitteilungen und externen Artikel enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen"") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise gekennzeichnet durch Worte wie: "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, Capacitor Metals Corp. und Zimtu Capital Corp. weisen Investoren darauf hin, dass alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen können. Der Leser wird auf die öffentlichen Unterlagen von Capacitor Metals Corp. verwiesen, in denen diese Risikofaktoren und ihre potenziellen Auswirkungen ausführlicher beschrieben werden und die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter https://www.sedarplus.ca/ abgerufen werden können. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss im vollständigen Research-Report (siehe hier), da grundlegende Risiken und Interessenkonflikte bestehen. Der Autor, Stephan Bogner, hält eine Aktienposition in Capacitor Metals Corp. sowie Aktien von Zimtu Capital Corp. und wird daher von Volumen- und Kurssteigerungen dieser Aktien profitieren (Capacitor Metals Corp. ist ein privates Unternehmen, das zu diesem Zeitpunkt nicht an einer Börse notiert ist). Der Autor wird von Zimtu Capital Corp. für die Erstellung, Veröffentlichung und Verbreitung dieses Reports bezahlt, wobei Zimtu Capital Corp. eine Aktienposition von Capacitor Metals Corp. hält und somit von Volumen- und Kurssteigerungen profitieren wird, wenn das vorgestellte Unternehmen an der Börse notiert werden sollte. Beachten Sie, dass Capacitor Metals Corp. die Zimtu Capital Corp. für die Bereitstellung dieses Reports und anderer Dienstleistungen zur Sensibilisierung der Anleger bezahlt.



