Frankfurt/Main - Der laufende Streik bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines wird verlängert. Das teilte die Piloten-Gewerkschaft "Cockpit" am Donnerstag mit.Der am Dienstag um 00:01 begonnene Streik solle nun bis zum Sonntag (1. September), 23:59 Uhr, fortgeführt werden, also zwei Tage länger als ursprünglich geplant. Damit wolle die Gewerkschaft "ihre Entschlossenheit im aktuellen Tarifkonflikt" unterstreichen, hieß es.Bestreikt werden weiterhin sämtliche Flüge von Discover Airlines ab Deutschland. Tatsächlich waren die Kunden des Reisefliegers bislang aber glimpflich davon gekommen. So fielen nur vereinzelt Flüge aus, die Airline besorgte Ersatzmaschinen.Ziel des Arbeitskampfs ist der Abschluss eines Vergütungstarifvertrags und eines Manteltarifvertrags für das in Deutschland stationierte Cockpitpersonal. Auch die Gewerkschaft "Ufo" hat sich für das Kabinenpersonal an dem Streik beteiligt.