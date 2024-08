Am Mittwoch gab es an der Börse wieder einmal viel gute Laune zu sehen und der DAX konnte schon fast wieder einen neuen Rekord aufstellen. Manche Aktie schwang sich auf ein neues Jahreshoch und vor vier Wochen zu beobachtenden Einbrüche gerieten größtenteils schon wieder in Vergessenheit. Allerdings sollten die Bullen längst nicht überall die Oberhand gewinnen.Anzeige:In die komplett entgegengesetzte Richtung ging es für Super Micro Computer (US86800U1043), nachdem das Unternehmen überraschend ankündigte, den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...