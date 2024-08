New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag die Enttäuschung über Nvidia insgesamt recht gut verkraftet. Der Leitindex Dow Jones Industrial kletterte im Verlauf bei rund 41.578 Punkten auf ein Rekordhoch und beendete den Handel mit einem Plus von 0,59 Prozent auf 41.335,05 Punkten. Der marktbreite S&P 500 schloss prozentual unverändert bei 5.591,96 Punkten. Der Nasdaq 100 konnte seine über weite Strecken deutlichen Zuwächse nicht halten und ging ...

Den vollständigen Artikel lesen ...