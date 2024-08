DJ Shell verkauft Sinco-Pipeline und Colex-Terminal an Edgewater Midstream

Von Connor Hart

NEW YORK (Dow Jones)--Shell hat sich auf den Verkauf des Sinco-Pipelinesystems und des Colex-Terminals in Texas an Edgewater Midstream geeinigt.

Der Verkauf der beiden Assets durch die Shell-Einheiten Shell Pipeline Co. und Triton West wird voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen sein, teilte der Ölriese am Donnerstag mit. Die Bedingungen für den Verkauf wurden nicht genannt.

"Dieser Verkauf folgt unserer Ankündigung auf dem Shell Capital Markets Day, unser Portfolio weiter zu vereinfachen, um mehr Wert mit weniger Emissionen zu schaffen", sagte Andrew Smith, Executive Vice President of Trading & Supply. Die Assets passten nicht mehr in die Strategie des Unternehmens, und ihr Verkauf werde es dem Unternehmen ermöglichen, sich auf andere Projekte zu konzentrieren, fügte er hinzu.

Das Sinco-Pipelinesystem und das Colex-Terminal befinden sich im Gebiet des Houston Ship Channel und wurden in der Vergangenheit zusammen mit der Deer Park Raffinerie betrieben, an der Shell 2022 seinen Anteil an Petróleos Mexicanos verkaufte.

Das in Houston ansässige Unternehmen Edgewater konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Betrieb von Pipelines und Terminals, vor allem in Küstenregionen in der Nähe großer Erdölhandelszentren.

