Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Katjesgreenfood-Anleihe (ISIN DE000A383FM4/ WKN A383FM) hat am 29.11.2023 eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 13 Mio. Euro begeben, so die Börse Stuttgart.Der jährliche Kupon betrage 8%, die erste Zinszahlung erfolge am 29.11.2024. Es bestehe eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.11.2025. Werde die Kündigungsoption genutzt, betrage die Rückzahlung in diesem Fall 102%. Die Laufzeit der Anleihe ende am 29.11.2027. Diese Anleihe könne ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen gehandelt werden, was auch der kleinsten handelbaren Einheit entspreche. (Bonds Weekly Ausgabe vom 29.08.2024) (30.08.2024/alc/n/a) ...

