In der Kalenderwoche 36 (02.09. - 06.09.2024) hat die Zeichnungsphase für die neue sechsjährigen Unternehmensanleihe 2024/30 (ISIN: DE000A383FH4) der Semper idem Underberg AG begonnen. Seit dem 4. September 2024 kann der 35 Mio. Euro-Bond ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über die Emittentin gezeichnet werden. Zudem haben Anleiheinhaber der Underberg-Anleihe 2019/25 nun auch die Möglichkeit, ihre Alt-Anleihen in neue Bonds zzgl. Barausgleich zu tauschen. Die neue Anleihe des Spirituosenherstellers wird in einer Zinsspanne zwischen 5,75% bis 6,75% p.a. verzinst. Der endgültige Zinssatz wird spätestens am 25. September 2024 bekannt gegeben. Die neue Underberg-Anleihe dient in erster Linie der Refinanzierung der im kommenden Jahr auslaufenden Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3). Die reconcept GmbH hat in dieser Woche ebenfalls ein öffentliches Umtauschangebot gestartet, so kann der reconcept Green Bond I (ISIN: DE000A289R82) in den neuen reconcept Green Bond III (ISIN: DE000A382897) bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...