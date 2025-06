DEMIRE steigert ESG-Performance: Firmeneigene CO2-Emissionen um 40 Prozent gesenkt, Smart-Meter-Initiative ausgeweitet

Langen, den 26. Juni 2025.? Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ("DEMIRE"; ISIN: DE000A0XFSF0) hat im Jahr 2024 entscheidende Fortschritte im Klimaschutz und in der nachhaltigen Unternehmensführung erzielt: CO2-Emissionen wurden um 40 Prozent reduziert, die ESG-Datenerfassung auf über drei Viertel des Portfolios ausgeweitet und erste Green Leases implementiert. Auch die strategische Weiterentwicklung ist Teil des heute veröffentlichten Nachhaltigkeitsberichts, der die aktuellen Fortschritte umfassend dokumentiert.

"Wir investieren in Transparenz und Steuerbarkeit - beides ist entscheidend, um unsere Dekarbonisierungsziele strategisch und wirtschaftlich umzusetzen", erklärt Frank Nickel, CEO der DEMIRE. "Dabei verbinden wir operatives Handeln mit strategischem Weitblick - das ist für uns der Schlüssel zur erfolgreichen Transformation."

Gezielter Ausbau der ESG-Datenbasis

Durch die Integration von 14 weiteren Immobilien konnte die ESG-Datenerhebung auf 76 Prozent des Portfolios ausgeweitet werden. Diese verbesserte Datengrundlage ermöglicht eine noch genauere Steuerung der Nachhaltigkeitsmaßnahmen.

CO2-Reduktion & Ökostromumstellung

Erste technische Optimierungen, etwa in Rostock, führten bereits zu spürbaren Einsparungen. Die Umstellung des Allgemeinstroms auf Ökostrom ist weit fortgeschritten und soll bis Q3 2025 abgeschlossen sein.

Strategische Weiterentwicklung trotz regulatorischer Änderungen

Obwohl DEMIRE vorübergehend nicht mehr unter die CSRD-Berichtspflicht fällt, wurde 2024 eine umfassende Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt. CFO Tim Brückner betont: "Trotz regulatorischer Erleichterungen setzen wir weiter auf hohe ESG-Standards - weil Klimaschutz im Bestand nicht nur möglich, sondern auch ökonomisch sinnvoll ist."

Firmeneigene CO2-Emissionen deutlich reduziert

Seit 2022 hat DEMIRE ihre eigenen CO2-Emissionen durch den Umstieg auf grüne Energie im Büro und emissionsarme Mobilität um 40?Prozent gesenkt. 2024 lagen die verbleibenden Emissionen bei 58,9 Tonnen CO2 - diese wurden vollständig kompensiert.

Ausblick: Green Leases & Ladeinfrastruktur

2025 will DEMIRE die Digitalisierung des Bestands weiter vorantreiben: Smart-Meter sollen breiter ausgerollt und Green Leases verstärkt implementiert werden, um Mieterverbräuche transparent zu erfassen. Parallel wird die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität ausgebaut und weitere Objekte technisch optimiert. Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht wurde nach den EPRA Sustainability Best Practices Recommendations (sBPR) erstellt und extern geprüft.

Den vollständigen Nachhaltigkeitsbericht finden Sie hier: https://www.demire.ag/publikationen/



Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. März 2025 über einen Immobilienbestand von 49 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 594 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 1,0 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

