Für BASF hat sich in den vergangenen Jahren ein perfekter Sturm zusammengebraut. Nachfrage und Verkaufspreise lassen bei vielen Produkten zu wünschen übrig, während die Energiekosten gerade in Deutschland in die Höhe schnellten. Das zwingt den Konzern zu einem rigorosen Sparkurs, der wohl noch längst nicht zu seinem Ende gefunden hat. Am Heimatstandort Ludwigshafen sollen nun drei weitere Anlagen geschlossen werden, wie das "Handelsblatt" berichtet.Anzeige:Betroffen ist davon die Produktion von Adipinsäure, welches als ...

