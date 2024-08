EQS-Ad-hoc: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Hamburg, 30. August 2024. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden "ALBIS", ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de), Hamburg, setzt ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung weiter fort. Daher hat der Vorstand der ALBIS aufgrund von heute gewonnenen Erkenntnissen aus der Halbjahresabschlusserstellung entschieden, die Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 anzuheben. Die im April 2024 ausgegebene konservative Ergebnis- und Neugeschäftsprognose berücksichtigte die Annahme, dass sich das anhaltend herausfordernde makroökonomische Umfeld auf die Geschäftsentwicklung und Risikolage auswirken könnte. Nach aktuellem Kenntnisstand hat sich diese Annahme bislang nicht bestätigt.



Gleichzeitig wirken die im Rahmen ihrer Strategie des profitablen Wachstums im Small Ticket-Geschäft ergriffenen Maßnahmen insgesamt schneller auf die Ertrags- und Risikolage der ALBIS als erwartet. Im Einzelnen sind dies eine Steigerung der operativen Erträge durch ein starkes Wachstum im Kerngeschäft und eine gute Risikolage aufgrund der Granularität im Portfolio. Daneben kommen die weiter optimierte Refinanzierungsstruktur und eine stabile Kostenbasis trotz leichter inflationsgetriebener Kostensteigerungen zum Tragen.



In der Folge passt die ALBIS ihre Ergebnisprognose nach IFRS vor Steuern von 3,0 bis 4,5 Mio. Euro auf nun 4,5 bis 5,5 Mio. Euro und nach HGB von 3,0 bis 4,5 Mio. Euro auf jetzt 4,0 bis 5,0 Mio. Euro an.

Die sehr gute Neugeschäftsentwicklung des ersten Halbjahres hat sich weiter stabilisiert, so dass die ALBIS auch die Neugeschäftsprognose auf 95,0 bis 102,5 Mio. Euro (vormals 87,5 bis 97,5 Mio. Euro) anhebt.



Die ALBIS erwartet mit der angepassten Ergebnisprognose ein attraktives dividendenfähiges Ergebnis entlang ihrer Dividendenstrategie.



