Die Thyssenkrupp-Aktie (WKN: 750000) konnte sich in den beiden letzten Wochen nach einem monatelangen Kursverfall endlich bei knapp über 3 € stabilisieren. Doch nun brennt es wieder lichterloh im Stahlkonzern. Was ist da schon wieder passiert? Ein beispielloser Massenrücktritt Wenn es Thyssenkrupp in die Tagesschau-Abendnachrichten schafft, dann gibt es meist keine guten Meldungen vom deutschen Traditionskonzern. Die gestrige Meldung war dann auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...