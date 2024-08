Aktuelle Kursentwicklung

Aktuell erleben die Aktien von Sartorius vz im XETRA-Handel eine positive Dynamik. Um 15:52 Uhr stieg der Kurs um 0,5 Prozent auf 249,90 EUR, nach einem Startwert von 247,80 EUR. Ein Tageshoch wurde bei 252,00 EUR erreicht. Insgesamt wurden bisher 49.318 Aktien gehandelt. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu den vorangegangenen Tagen, an denen der Kurs leichte Verluste hinnehmen musste. Der tiefste Stand der letzten 52 Wochen wurde am 02.07.2024 bei 199,50 EUR beobachtet, was eine Erholung um 20,17 Prozent erforderlich machen würde, sollte dieses Niveau erneut erreicht werden.

Prognosen und Finanzbericht

Im Jahr 2023 schüttete Sartorius eine Dividende von 0,740 EUR je Aktie aus. Für das laufende Jahr erwarten Analysten eine leichte Steigerung auf 0,761 EUR. Die jüngsten Finanzberichte, die am 18.07.2024 veröffentlicht wurden, zeigen einen Gewinn je Aktie von 0,35 EUR, was erheblich niedriger ist als die 1,39 EUR pro Aktie im Vorjahresquartal. Dennoch konnte der Umsatz um 3,45 Prozent auf 860,70 Mio. EUR gesteigert werden. Die nächsten Quartalszahlen werden am 17.10.2024 erwartet, wobei Analysten für das gesamte Jahr 2024 einen Gewinn von 4,23 EUR je Aktie prognostizieren.

