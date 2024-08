Positive Kursentwicklung und Quartalszahlen

Die Novartis-Aktie setzte ihren Aufwärtstrend fort und legte im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 102,42 CHF zu. Ursprünglich startete die Aktie bei 101,82 CHF in den Handelstag und erreichte ein Tageshoch von 102,62 CHF. Die Zahl der gehandelten Aktien beträgt heute 978.406 Stück. Am 30.08.2024 wurde das bisherige 52-Wochen-Hoch von 102,62 CHF verzeichnet. Der aktuelle Aktienkurs liegt lediglich 0,20 Prozent unter diesem Höchststand. Auf der anderen Seite markierte das 52-Wochen-Tief am 07.09.2023 mit 81,63 CHF den niedrigsten Punkt. Die Novartis-Aktionäre können zudem mit einer Dividende von 3,78 USD je Aktie rechnen, nachdem im Vorjahr 3,30 CHF ausgeschüttet wurden. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 100,33 CHF.

Geschäftszahlen und zukünftige Erwartungen

Am 18.07.2024 veröffentlichte [...]

Hier weiterlesen