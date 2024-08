Bremen - Am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga haben sich Werder Bremen und Borussia Dortmund 0:0 getrennt.Die Dortmunder liefen die Hausherren früh an, Bremen hielt mutig dagegen und verbuchte die erste Torchance. Anschließend kühlte das Spiel sichtlich ab, beiden Teams gelangen kaum Vorstöße in den gegnerischen Strafraum - torlos ging es in die Halbzeitpause.Nach dem Wiederanpfiff startete der BVB erneut mit viel Druck, Bremen ließ sich nicht verunsichern und ließ den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren. Ab der 73. Minute spielte der BVB in Unterzahl: Verteidiger Nico Schlotterbeck musste nach seiner zweiten Gelben Karte vom Platz. Bremen gelang es im Anschluss jedoch nicht, die entstandenen Räume zu nutzen, Dortmund verteidigte kompakt und schien sich mit einem Unentschieden abgefunden zu haben.BVB-Neuzugang Maximilian Beier gelang es bei seinem Startelfdebüt nicht, eigene Akzente zu setzen, er wurde in der 71. Minute gegen Donyell Malen ausgewechselt.Die weiteren Begegnungen des Nachmittags: Stuttgart - Mainz 3:3; Frankfurt - Hoffenheim 3:1; Bochum - Gladbach 0:2; Wolfsburg - Kiel 0:2.