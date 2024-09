Zug - Bei der Bossard Holding kommt es zu einem Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, verzichtet der langjährige Präsident Thomas Schmuckli auf eine Wiederwahl. Als seinen Nachfolger schlägt der Verwaltungsrat David Dean vor. Dean ist seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrates und leitet den Vergütungsausschuss. Zuvor war er 15 Jahre als CEO und 7 Jahre als CFO der Bossard Gruppe tätig. Die Wahl soll an ...

