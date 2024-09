EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Viromed Medical AG: Erfolgreiche Handelsaufnahme auf XETRA



Listing am führenden deutschen Finanzplatz erhöht Liquidität und erweitert Investorenbasis

Ausbau der Vorreiterrolle beim medizinischen Einsatz der Kaltplasmatechnologie angestrebt



Pinneberg, 2. September 2024 - Die Viromed Medical AG (Ticker: VMED ; ISIN: DE000A3MQR65; "Viromed") hat einen weiteren Meilenstein ihrer Kapitalmarktstrategie erreicht. Nach dem kürzlich erfolgten Uplisting in den Primärmarkt ihrer Heimatbörse Düsseldorf werden die Aktien der Viromed seit heute auf XETRA und in Verbindung damit auch an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Durch die Aufnahme in das vollelektronische Handelssystem XETRA erwartet die Viromed die Erschließung einer breiteren Investorenbasis im In- und Ausland. Als Designated Sponsor fungiert die BankM AG und sorgt durch verbindliche Kauf- und Verkaufskurse für einen liquiden Handel der Viromed-Aktien.



Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, erklärt: "Die Aufnahme des XETRA-Handels ist ein weiterer bedeutender Schritt für unsere Entwicklung am Kapitalmarkt und ein den Perspektiven unserer Gesellschaft entsprechendes Wachstum. Unsere Produkte in der Kaltplasmatechnologie zielen auf milliardenschwere Märkte, in denen wir die herkömmlichen Behandlungsmethoden revolutionieren können - zum Vorteil der Patienten und letztlich auch des gesamten Gesundheitssystems. Als Vorreiter bei der Verbreitung der Kaltplasmatechnologie für solche medizinischen Zwecke sehen wir in den kommenden Jahren große Wachstumspotenziale für unser Unternehmen. Über diese operativen Chancen hinaus können wir durch die Aufnahme in den XETRA-Handel die Liquidität unserer Aktie steigern und gewinnen Attraktivität für zusätzliche Investorengruppen."



Über die Viromed Medical AG:

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100%ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region zurückgreifen, darunter DAX-Unternehmen wie Volkswagen und Lufthansa, Behörden und Ministerien auf Landes- und Bundeseben sowie 1.100 Krankenhäuser, 7.000 Apotheken und 11.000 Arztpraxen.

Kaltes Atmosphärisches Plasma (KAP) inaktiviert wissenschaftlich erwiesen schädliche Viren, Pilze sowie Bakterien und hat das Potenzial, herkömmliche Behandlungsmethoden in den verschiedensten Bereichen zu revolutionieren. Die Viromed Medical AG leistet dabei wichtige Pionierarbeit. So wird das deutlich überlegene KAP bereits zur Behandlung schwer heilender Wunden eingesetzt. Derzeit führt Viromed klinische Studien für den Einsatz in der Lungenheilkunde durch. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.



Kontakt Viromed Medical AG

Uwe Perbandt

Vorstand

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

www.viromed-medical-ag.de

