A.H.T. Syngas: Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu Overath/Bonn/Leipzig, 02. September 2024. Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ("AHT"), ein führendes Unternehmen in der Herstellung dezentraler und klimaförderlicher Biomassekraftwerke mit Sitz in den Niederlanden (ISIN NL0010872388 , WKN A12AGY), hat am 30. August 2024 ihre Hauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr durchgeführt. Vorstand und Aufsichtsrat wurden jeweils mit großer Zustimmung für das Geschäftsjahr 2023 entlastet. In seiner Ansprache an die Aktionärinnen und Aktionäre der AHT erläuterte CEO Gero Ferges die Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres, dass sich durch einen Umsatzanstieg von über 600 Prozent für die relevante deutsche Betriebsstätte auszeichnete. Darüber hinaus gab er einen Überblick zu aktuellen Entwicklungen und Perspektiven der Gesellschaft. "AHT befindet sich in einer starken Wachstumsphase. Wir arbeiten intensiv am Ausbau unserer Kapazitäten, um Kunden und Neuanfragen bedienen zu können. Für 2024 erwarten wir einen weiteren maßgeblichen Anstieg des Jahresumsatzes von rund 12 Mio. Euro auf über 20 Mio. Euro. Auch beim Ergebnis planen wir entsprechend unserer Prognose mit einem deutlichen Anstieg auf über 1,2 Mio. Euro. In unseren Märkten sehen wir eine hohe Nachfrage nach den Lösungen von AHT für die dezentrale, emissionsfreie Erzeugung von Synthesegas zur Gewinnung von Energie, Wärme oder Grundstoffen", so Gero Ferges, CEO von AHT Syngas Technology, zu den Aktionären. Als bremsende Faktoren für ein noch stärkeres Wachstum macht Ferges insbesondere die vorhandenen Planungs- und Realisierungskapazitäten sowie den ausstehenden Personalaufbau aus und erläutert: "Trotz des bereits erfolgten Ausbaus unseres Teams auf jetzt über 40 Mitarbeiter, können wir derzeit jedoch noch nicht alle Aufträge annehmen. Wir werden daher mit gezielten Neueinstellungen unsere vorhandenen Kapazitäten sukzessive erweitern." Ferges betonte noch einmal die Streuung entlang der aktuellen Projektpipeline, die unter anderem Aufträge von verschiedenen Kunden aus Japan und Deutschland umfasst. Neben dem Großprojekt eines japanischen Kunden arbeite AHT aktuell an der Fertigstellung von zwei weiteren Anlagen in Japan. Auch in Deutschland befänden sich mehrere Projekte in einem fortgeschrittenen Stadium mit einem erwarteten Aufbau im Jahr 2024. In Kürze wird weiterhin eine Anlage der Tochterfirma Aremtech an einen Kunden in Brandenburg übergeben. Über A.H.T. Syngas Technolgy N.V. A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das klimaförderliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. Mit seinen innovativen und nachhaltigen Lösungen trägt AHT zur Gestaltung der globalen Energiewende und der Verringerung von Treibhausgasemissionen bei.

ISIN: NL0010872388

Kontakt A.H.T. Syngas Technology N.V.

Domicile: Schimmelt 2-16

5611 ZX Eindhoven

Phone: +49 (0) 2206 95190-10

Fax: +49 (0) 2206 95190-11

Mail: ir@aht-cleantec.com

https://www.aht-cleantec.com/



